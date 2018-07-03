Бежин луг
Весь день для вас будут работать интерактивные площадки и летний кинотеатр. Все желающие смогут посетить экскурсии в музее писателя, поучаствовать в мастер-классах, и, конечно же, сделать селфи на память в специальных фотозонах!
Также в программе фестиваля — открытие памятника
Начало работы театрального фестиваля в с. Тургенево и экскурсий в музее-заповеднике с 12.00, площадок на Бежином лугу — с 14.00.
Ночная программа стартует в 21.00. Ее откроет выступление «серебряного» голоса России Олега Погудина. В 22.00 все желающие смогут стать зрителями театрализованного представления «Как хороши, как свежи были розы» артистов Тульского государственного театра кукол, Тульской филармонии и театра костюма «Стиль». В завершении праздника состоится показ шоу «Полночь с Тургеневым» и праздничный фейерверк.
Полная программа фестиваля:
с. Тургенево:
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12.00 — 20.00 Интерактивные экскурсионные программы в музее заповеднике
И. С. Тургенева«Бежин луг»
- 12.00 — 19.45 Театральный фестиваль
- 12.00 — 14.10 Выступления любительских театральных коллективов и театральных студий. Выступления поэтов и писателей Тульской и Орловской областей
- 14.10 — 15.10 Спектакль «Бежин луг» Тульского областного театра юного зрителя
- 15.10 — 15.20 Выступления поэтов и писателей Тульской и Орловской областей
- 15.20 — 16.20 Спектакль «Первая любовь» Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы им. Горького
- 16.20 — 16.30 Выступления поэтов и писателей Тульской и Орловской областей
- 16.30 — 17.30 Спектакль «Нахлебник» Тульского академического театра драмы им. Горького
- 17.30 — 18.00 Открытие памятника И.С. Тургеневу
- 18.00 — 19.30 Спектакль «Тургенев сегодня» (г. Москва, театр им. Маяковского)
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19.30 — 19.45 Завершение театрального марафона
Бежин луг:
- 14.00 — 22.00 Начало работы всех ярмарочных и выставочных площадок, мастер-классов, фотозон
- Интерактивная площадка «Дворянское гнездо» — мастер-классы по бальным танцам и этикету XIX века
- Этническая интерактивная площадка «Бежин луг» — песни, хороводы, обряды и народные промыслы
- Вернисаж «Тургеневская девушка» — фото-зона для души
- Площадка «Отцы и дети» — аттракционы для всей семьи
- Площадка «Виардо» — зона очень вкусных дегустаций
- Площадка «Записки охотника» — выставка охотничьих трофеев
- Площадка «Тургеневские киносеансы» — летний кинотеатр
- Площадка «Тургеневский вернисаж» — пленэрная живопись
- Площадка «Открытка с Бежина луга» — интерактивный пункт, откуда можно отправить себе или своим друзьям и близким оригинальную открытку в тургеневском стиле
- Площадка «Ярмарка»
- Площадка «Пикник на Бежином лугу»
- 18.00 — 20.30 Песенный фестиваль «Звонкоголосое раздолье"
- 20.30 — 21.00 Церемония награждения
- 21.00 — 21.45 Концерт Олега Погудина
- 22.00 — 23.30 Театрализованное представление «Как хороши, как свежи были розы» в исполнении артистов Тульского государственного театра кукол и артистов театра костюма «Стиль»
- 23.30 — 00.00 Шоу «Полночь с Тургеневым» — видеоинсталляции и танцующие фонтаны. Праздничный фейерверк