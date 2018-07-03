Бежин луг:

Весь день для вас будут работать интерактивные площадки и летний кинотеатр. Все желающие смогут посетить экскурсии в музее писателя, поучаствовать в мастер-классах, и, конечно же, сделать селфи на память в специальных фотозонах!



Также в программе фестиваля — открытие памятника И. С. Тургеневу , театральный фестиваль с участием как любительских, так и профессиональных коллективов из Тульской области и г. Москвы, фольклорный праздник «Звонкоголосое раздолье».



Начало работы театрального фестиваля в с. Тургенево и экскурсий в музее-заповеднике с 12.00, площадок на Бежином лугу — с 14.00.

Ночная программа стартует в 21.00. Ее откроет выступление «серебряного» голоса России Олега Погудина. В 22.00 все желающие смогут стать зрителями театрализованного представления «Как хороши, как свежи были розы» артистов Тульского государственного театра кукол, Тульской филармонии и театра костюма «Стиль». В завершении праздника состоится показ шоу «Полночь с Тургеневым» и праздничный фейерверк.

Полная программа фестиваля:

с. Тургенево: