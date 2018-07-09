Liveнь
LIVEнь является одним из самых масштабных мероприятий в
Тульской области, в этом году организаторы фестиваля планируют принять у
себя не менее трех тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего
зарубежья.
Line up: группа «Чёрный Обелиск», московская, команда «LORI LORI», «the
Magnetix», «Обе-рек», легендарная рокабилли банда «Мистер Твистер», «Антиматерия», Bitters
Группа «Антиматерия» готовит сюрприз для гостей фестиваля — презентацию уникальной программы «Моя Оборона»,состоящую из песен Егора Летова и «Гражданской Обороны».
Ярким и запоминающимся завершением фестиваля станет
выступление театра огня Эра, который покажет зрителям программу на грани волшебства изумрудной сказки и реальности.
Помимо выступления рок команд, гостей фестиваля ждут турнир по
силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие,
мастер-классы, выставки и ярмарки. Для комфортного нахождения на
территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и
прочие удобства. Также организаторы мероприятия не забыли и о юных
поклонниках рок музыки: многочисленные аттракционы не дадут заскучать
ни детям, ни их родителям.
Вход свободный.
Где и когда?
Киреевск, Киреевск, парк культуры и отдыха
21 июля 2018, суббота
16:00