LIVEнь является одним из самых масштабных мероприятий в

Тульской области, в этом году организаторы фестиваля планируют принять у

себя не менее трех тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего

зарубежья.

Line up: группа «Чёрный Обелиск», московская, команда «LORI LORI», «the

Magnetix», «Обе-рек», легендарная рокабилли банда «Мистер Твистер», «Антиматерия», Bitters

Группа «Антиматерия» готовит сюрприз для гостей фестиваля — презентацию уникальной программы «Моя Оборона», состоящую из песен Егора Летова и «Гражданской Обороны».

Ярким и запоминающимся завершением фестиваля станет

выступление театра огня Эра, который покажет зрителям программу на грани волшебства изумрудной сказки и реальности.

Помимо выступления рок команд, гостей фестиваля ждут турнир по

силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие,

мастер-классы, выставки и ярмарки. Для комфортного нахождения на

территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и

прочие удобства. Также организаторы мероприятия не забыли и о юных

поклонниках рок музыки: многочисленные аттракционы не дадут заскучать

ни детям, ни их родителям.

Вход свободный.