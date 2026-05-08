Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поделился личными воспоминаниями о семейной истории и значении Дня Победы, выступая перед дошкольниками и их родителями на праздничном мероприятии.

«Завтра мы будем отмечать самый народный праздник нашей страны, — сказал Дмитрий Миляев. — Иногда мы забываем о значении Победы, но я хочу, чтобы каждый из вас почувствовал, как важна она была для наших предков в далеком 1945 году».

Он рассказал, что однажды, стоя у монумента «Бессмертный полк», обнаружил фотографию своего деда.

«Мой дед участвовал в войне с финнами, затем прошел всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 год, а после продолжил службу и воевал с Японией, — поделился губернатор. — Он прослужил долгие годы в пехоте и был награждён орденами и медалями. Только представьте, в каких тяжелых условиях нашим предкам приходилось бороться за победу».

Дмитрий Миляев подчеркнул, что современные защитники страны продолжают традиции старших поколений.

«Наши ребята, участники специальной военной операции, вновь демонстрируют стойкость и мужество, — отметил он. — Я уверен, что они справятся с задачей и новая победа снова будет за нами».

В завершение губернатор поздравил всех с наступающим праздником и пожелал детям вырасти достойными гражданами, а родителям — видеть в детях осуществление своих надежд.