афиша
афиша
Регистрация
Зои

Зои

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.07.2018
 
Режиссер:
Дрейк Доримус
  
Актеры:
Леа Сейду, Юэн МакГрегор, Рашида Джонс, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер, Кристина Агилера, Миранда Отто, Хелен Джонс, Арлен Агуайо-Стюарт
  
Жанр:
мелодрама, фантастика
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Зои и Коул — ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы...

Купить билет
Сегодня
12:15 Киносити
20:10 Киносити
Завтра
12:15 Киносити
20:10 Киносити
00:05 Киносити
21 июля, суббота
12:15 Киносити
20:10 Киносити
00:05 Киносити
22 июля, воскресенье
12:15 Киносити
20:10 Киносити
00:05 Киносити
23 июля, понедельник
12:15 Киносити
20:10 Киносити
00:05 Киносити
24 июля, вторник
12:15 Киносити
20:10 Киносити
00:05 Киносити
25 июля, среда
12:15 Киносити
20:10 Киносити
00:05 Киносити
26 июля, четверг
00:05 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.