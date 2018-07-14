Зои
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 19.07.2018
Режиссер:
Дрейк Доримус
Актеры:
Леа Сейду, Юэн МакГрегор, Рашида Джонс, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер, Кристина Агилера, Миранда Отто, Хелен Джонс, Арлен Агуайо-Стюарт
Жанр:
мелодрама, фантастика
Продолжительноcть:
104 мин
Зои и Коул — ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы...
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