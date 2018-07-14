Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 19.07.2018

Режиссер: Дрейк Доримус

Актеры: Леа Сейду, Юэн МакГрегор, Рашида Джонс, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер, Кристина Агилера, Миранда Отто, Хелен Джонс, Арлен Агуайо-Стюарт

Жанр: мелодрама, фантастика

Продолжительноcть: 104 мин

Зои и Коул — ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы...