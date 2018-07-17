Inkie - российская звезда битбокса

Нас ждет вечер с человеком, который с помощью собственного голоса создает музыку, поражающую людей по всему миру. Музыкант более 10 лет профессионально занимается битбоксом, успел принять участие в нескольких фестивалях, стать судьей первого официального Russian Beatbox Battle 2015 и войти в тройку лучших битбоксеров России.



После концерта Inkie ждет важное для карьеры мероприятие, он отправится на Чемпионат мира в Германии.

Стоимость: 400 р.