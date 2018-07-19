Актриса Евгения Осипова: «Человек – это космос, не надо стараться его во что-нибудь втиснуть»

Автор Юлия Коршунова, фото Дмитрия Дзюбина.

В беседе с Myslo наша землячка, актриса Евгения Осипова, поделилась впечатлениями от традиционного тульского кинофестиваля «ШОРТЫ» и рассказала о сложностях актерской профессии.

18 июля в Москве состоялось открытие международного фестиваля короткометражных фильмов «ШОРТЫ». Евгения Осипова стала приглашенной гостьей на открытии первого этапа. Этой чести она удостоилась не случайно: актриса родилась и выросла в Туле, а затем перебралась в Москву и заслужила любовь и признание публики участием во многих фильмах и сериалах. Myslo поговорил с Евгенией о самом важном в ее кинокарьере.

— По-прежнему ли крепка Ваша связь с Тулой?

– Да, я всегда говорю, что я из Тулы, этим горжусь. Но почему-то не все помнят, откуда я, хотя я акцентирую на этом много внимания. Может, все дело в том, что я рано уехала из родного города, а школу заканчивала уже в Москве, может, осталось мало тульских друзей, одноклассников, с которыми я по сей день общаюсь.

— Снимались ли какие-нибудь Ваши проекты на тульской земле? Может, с тульскими актерами, режиссерами удавалось пересечься на съемках?

– К сожалению, мне никак не доведется у вас поработать. Но я знаю, что много фильмов было снято именно в Тульской области: например, фильм «Чудо»… А так, конечно, с туляками работаю в Москве. К примеру, часто вижусь с Александром Роговым, он сейчас знаменитый стилист. Также с Юлией Снигирь, она моя близкая подруга, родом из Донского. Мы вместе работали над одним из последних моих проектов, детективным сериалом. Он оказался интересным и сложным.

— Так какое место занимает сценарий в производстве кинокартин?

– Сценарий — самое больное место для любого фильма. Дело даже не в том, что сценарии получаются плохими, «сырыми», нет. Их просто не хватает. Сейчас все ищут сценарии, многие режиссеры обращаются к собственным зрителям за идеями, вдохновением. Можете списываться с режиссерами в соцсетях, писать им на почту, присылать готовые сценарии или даже задумки. Не стоит думать, что всё в кино, как говорят, «по блату». Любой желающий может принять активное участие в создании кинокартины.

— Прямо-таки любой?

– Абсолютно. Нужно просто работать, работать и еще раз работать. Делать всё лучше, чем остальные, в этом и есть секрет успеха.

— Удачно получилось, что мы встретились именно на открытии тульского кинофестиваля. Чем-то он Вас зацепил?

– Разумеется! С Мишей (Михаилом Канаевым, организатором фестиваля «ШОРТЫ». – Прим. ред.) мы знакомы уже давно, тоже снимали короткометражку. Пригласили еще несколько молодых актеров и за полдня сделали почти нереальное: написали сценарий и сняли большую часть метража. С тех пор Михаил меня постоянно зовет на этот фестиваль, но приехать сегодня получилось впервые: выдался единственный свободный день.

— Как можете сформулировать особенность фильмов с коротким метражом?

– В большинстве случаев они не принадлежат своим создателям. Всем «владеет» продюсер, именно он решает, куда картину отправлять, что с картиной делать дальше. В этом есть плюсы: простое решение финансового вопроса, предоставленные площадки, оборудование. Но при этом сильно сокращается свобода воли режиссеров, актеров, сценаристов.

— Так, может, это и к лучшему? Молодые, неопытные, наснимают еще…

– Ни в коем случае так не считаю. Прелесть современных школ кино как раз в том, что они позволяют ошибаться, снимать глупости, набивать шишки. Сейчас и оборудование лучше, снимут так, что все точки на лице видно будет. Я поддерживаю отхождение от старой модели преподавания, когда ни шагу влево, ни шагу вправо ступить было нельзя. Человек — это целый космос, не надо стараться его во что-нибудь втиснуть.

— Хотите сами преподавать в школах киномастерства?

– Не считаю, что имею на это право. Актер и педагог — совершенно разные вещи. Я не готова брать на себя ответственность и давать ложные надежды, не хочу обманывать ни себя, ни учеников. Хотя у меня есть режиссерские амбиции: в тульском театре «Эрмитаж» я когда-то ставила спектакль «Хоттабыч». Мы еще и сценарии пишем, и операторской работой занимаемся: мой муж, кстати, снимает лучшие картины — «Притяжение» Бондарчука, «Тренер» Данилы Козловского.

— Тогда какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать хороший педагог?

– Он должен быть современным. Дружить с постоянно обновляющейся аппаратурой, следить за новыми речевыми техниками, совершенствующимися техниками игры. Чувствовать разницу между театром и кино, осознавать, что не всегда работает метод переживания: если режиссер просит показать правое ухо, не надо углубляться в эмоциональный аспект этого действия, нужно это ухо просто показать.

— Видимо, актерской профессии Вам хватает сполна. Неужели это и правда единственный выходной за последнее время? Как же тогда Вы проводите лето?

– Работаю, проектов очень много, надо всё успеть. На отсутствие полноценного отдыха не жалуюсь, всё равно не люблю скопление людей, шумные компании. Отдыхать будем зимой: с семьей обязательно выберемся покататься на лыжах.

Из досье Myslo

Актриса Евгения Андреевна Осипова

Родилась 24 мая 1986 года в Туле.

Окончила Российскую академию театрального искусства (бывш. ГИТИС) в 2007 году.

Замужем за оператором Анатолием Симченко, у супругов двое детей: шестилетний сын и трехлетняя дочь.