GamesAnimeComics

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В программе фестиваля:
- различные интерактивные площадки, которые обеспечат тебе активный отдых и развлечения;
- встречи со специальными гостями, которые будут находиться на фестивале с самого открытия и до финальной речи;
- мастер-классы, где узнаешь много нового, интересного и самого необходимого;
- фуд-корт на заднем дворике. попробуешь блюда и напитки
- яркая конкурсная программа с именитыми членами жюри, ценными призами и качественными номерами. В таком обязан поучаствовать каждый косплеер, танцор, вокалист и фотограф!
- впервые в Туле номинация «Озвучка»! Докажи всем, что ты ничем не хуже профессиональных актеров дубляжа.
А после официального закрытия тебя ждет «GAC-party», на которой ты сможешь потанцевать, отвлечься после насыщенного дня и продолжить общение в неформальной уютной обстановке!
Стоимость: 900 р.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
21 июля 2018, суббота
10:00