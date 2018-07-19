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GamesAnimeComics

GamesAnimeComics

В программе фестиваля:

  • различные интерактивные площадки, которые обеспечат тебе активный отдых и развлечения;
  • встречи со специальными гостями, которые будут находиться на фестивале с самого открытия и до финальной речи;
  • мастер-классы, где узнаешь много нового, интересного и самого необходимого;
  • фуд-корт на заднем дворике. попробуешь блюда и напитки
  • яркая конкурсная программа с именитыми членами жюри, ценными призами и качественными номерами. В таком обязан поучаствовать каждый косплеер, танцор, вокалист и фотограф!
  • впервые в Туле номинация «Озвучка»! Докажи всем, что ты ничем не хуже профессиональных актеров дубляжа.


А после официального закрытия тебя ждет «GAC-party», на которой ты сможешь потанцевать, отвлечься после насыщенного дня и продолжить общение в неформальной уютной обстановке!

Стоимость: 900 р.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
21 июля 2018, суббота
10:00
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