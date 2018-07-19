GamesAnimeComics

В программе фестиваля:

различные интерактивные площадки, которые обеспечат тебе активный отдых и развлечения;

встречи со специальными гостями, которые будут находиться на фестивале с самого открытия и до финальной речи;

мастер-классы, где узнаешь много нового, интересного и самого необходимого;

фуд-корт на заднем дворике. попробуешь блюда и напитки

яркая конкурсная программа с именитыми членами жюри, ценными призами и качественными номерами. В таком обязан поучаствовать каждый косплеер, танцор, вокалист и фотограф!