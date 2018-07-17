Вооружение воинов Куликовской битвы

В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применяем теорию на практике в конце занятия — делаем древнерусский щит с символом музея — грифоном.



Подробности и предварительная запись на занятия по тел.: +7 4872 36 16 63.



Стоимость билета — 100 Р/чел.