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Гречка

Гречка

В «Октаве» выступит певица Гречка, успевшая сыграть на Первом Канале в шоу «Вечерний Ургант» и ставшая участницей популярных российских летних фестивалей.

В Туле команда певицы выступит в рамках российского тура. Уже отыграны
концерты в 15 городах страны. Гречка стала одним из самых громких прорывов на российской сцене.

В январе 2018 Афиша Daily назвала Гречку «музыкальным открытием года». Песня «Люби меня, люби» попала в ротацию на петербургском Love Radio. В феврале 2018 года сыграла на разогреве у группы «Пошлая Молли», а в марте выступила в шоу «Вечерний Ургант» с песней «Люби меня, люби».

Певица Гречка выступила на фестивалях «Боль» и «Стереолето», а в августе она присоединится к рок-фестивалю «Нашествие 2018».

Стоимость: 400 -700 р.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
20 июля 2018, пятница
20:00
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