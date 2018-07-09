В «Октаве» выступит певица Гречка, успевшая сыграть на Первом Канале в шоу «Вечерний Ургант» и ставшая участницей популярных российских летних фестивалей.



В Туле команда певицы выступит в рамках российского тура. Уже отыграны

концерты в 15 городах страны. Гречка стала одним из самых громких прорывов на российской сцене.

В январе 2018 Афиша Daily назвала Гречку «музыкальным открытием года». Песня «Люби меня, люби» попала в ротацию на петербургском Love Radio. В феврале 2018 года сыграла на разогреве у группы «Пошлая Молли», а в марте выступила в шоу «Вечерний Ургант» с песней «Люби меня, люби».

Певица Гречка выступила на фестивалях «Боль» и «Стереолето», а в августе она присоединится к рок-фестивалю «Нашествие 2018».

Стоимость: 400 -700 р.