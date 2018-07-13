Это чертово сердце

Страна: Германия, 2017

Премьера: в РФ 19.07.2018

Режиссер: Марк Ротемунд

Актеры: Элиас ЭмБарек, Филип Шварц, Надина Вриц, Уве Пройсс, Лиза Биттер, Юрген Тонкель, Бруно Саутер, Лу Бишофф, Себастьян Герольд, Ким Гиршнер

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 104 мин

Единственное занятие Ленни — бесконечные вечеринки с друзьями. Он привык, что любой его каприз оплачивает отец. В одном городе с ним живет 15-летний Дэвид, который почти всё свое время проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца и прогнозы врачей не слишком утешительны. Отец Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу о Дэвиде. Неожиданно эти двое становятся друг для друга незаменимыми. Ленни помогает парню ощутить вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою очередь, дает ему возможность почувствовать ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.