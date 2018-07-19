Туляки выбрали три лучших фитнес-клуба в Туле

С 18 июня по 18 июля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие фитнес-клубы в Туле. Теперь мы узнали, куда жители нашего города чаще всего ходят, чтобы поддерживать физическую форму, похудеть и стать увереннее в себе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 18 июля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накруток.

Победителем голосования стал велнес-центр «N-Ergo»— он набрал 1390 голосов!

Второе место и 764 голоса получил спортивный клуб «Олимп».

Третье место и 592 голоса туляки отдали фитнес-центру «Космо GYM».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание фитнес-клуба.

Фитнес-клубы занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг фитнес-клубов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.