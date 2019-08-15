Выходные в Туле: 16-18 августа

На выходных пройдут мощные фестивали рока, уличного кино и йоги. А еще вас ждет тату-вечер, выставка мастеров финифти, детский спектакль на французском и праздник малинового варенья.

Фестивали

Когда: 16 августа, пятница, 17.10, 17 августа, суббота, 12.00

Где: «Колос», стадион, Одоев, ул. Ленина, д. 25 a. Автобус из Тулы отъезжает 16 августа в 15.00. Сбор у магазина Spar на ул. Максима Горького, 7а. Информацию о бронировании мест и стоимости можно узнать здесь.

Вход свободный.

Впервые одоевский рок-фестиваль «Свои» соберет на своей сцене очень крутых рок-музыкантов. Среди участников — самая сексуальная рокерша, бывшая модель журнала Maxim Юлия Кроу. А вот и далеко не полный список музыкантов.

Line up: МАРА, Znaki, Блондинка Ксю, Disco RD, Aspen, «Кроу», Septeria, Sellout, «Антиматерия», «Взрыв чуда», Kreepshow, «Каникулы на Марсе», «Ласты Колумба», Dantin, «КПД», «П.У.Л.'C», K.I.M.A, Duff Haze.

Полное расписание выступлений доступно в афише. В этом году к фестивалю присоединится благотворительный фонд «Не молчи». У каждого зрителя будет возможность оставить пожертвование для подопечных фонда.

Когда: 17 августа, суббота, музыкальные выступления — 19.00, показ — 20.30

Где:"Искра", молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный, при себе иметь фонарик.

В новом онлайн-кинотеатре в «Искре» пройдет фестиваль уличного кино. Зрителям покажут 10 короткометражных фильмов с известными актерами, такими как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и многими другими. При себе необходимо иметь фонарик — он пригодится для голосования за лучший фильм.

Когда: 17 августа, суббота, 10.30

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула

Вход свободный.





Рядом с большим кругом пройдет масштабный фестиваль «Йогадар», посвященный всем направлениям йоги. Гостей ждут всевозможные виды занятий по йоге, интересные лекции, полезные мастер-классы, общение с единомышленниками, живописная природа, розыгрыш призов, вкусная вегетарианская еда, душевная музыка.

Другие не менее интересные события есть обзоре фестивалей этого лета — по ссылке.

Концерты

Когда: 17 августа, суббота, 19.00, вход на территорию открыт с 9.00.

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6−10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно.

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит немецкий исполнитель 80-х Fancy. Его легендарные хиты звучат на самых крупных рэтро-фестивалях страны. Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Спорт

Когда: 17 августа, суббота, 12.00, регистрация участников — 9.30−11.00

Где: парк «Патриот», Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)

Вход свободный.

В парке «Патриот» пройдет спортивный фестиваль по силовому многоборью.

Участники выполнят множество силовых упражнений. Например мужчины продемонстрируют 45-секундный выход на двух руках, тягу бронеавтомобиля «Тигр», «тачки» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое.

Женщинам предстоит выполнить подтягивания, приседания с двухпудовой гирей, тягу автомобиля и спортивную эстафету.

Когда: 17−18 августа, суббота, 10.00

Где: «Грумант», парк-отель, деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км

Вход свободный.

В конноспортивном комплексе «Грумант» пройдут двойные соревнования по выездке. В соревнованиях примут участие юные спортсмены 6−16 лет и любители. Участники поборются за денежный приз.

Выставки

Когда: 16−18 августа, пятница-воскресенье, 10.00

Где: Тульский музей изобразительных искусств, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: взрослые -200 р., пенсионеры/студенты — 100 р., до 16 лет — бесплатно.

На этой неделе в музее изобразительных искусств открылась выставка ростовских мастеров финифти. Это особый вид живописи по эмали. На выставке можно увидеть 230 изделий — иконы, паломнические образки, шкатулки, изящные ювелирные украшения и декоративные панно.

Среди религиозных предметов — местная святыня, икона Божией Матери «Умиление-Ростовская», которая 100 лет назад помогла маленькой девочке Лизе вылечиться от тяжёлой болезни.

События

Когда: 17 августа, суббота, начало в 18.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 200 р.





В «Типографии» пройдет тату-вечер, организованный студией Tattoo House. Гостей ждет экспресс-лекция об истории татуировки и ответы на самые каверзные вопросы. Все это время будут работать мастера студии Tattoo House. Начало в 18.00. В 19.00 пройдет розыгрыш татуировки среди участников встречи. Условия участия скоро появятся в ВК паблике встречи. Следите за обновлениями. После 23.00 начнется вечеринка под drum'n'bass от столичных и тульских диджеев.

Когда: 17 августа 2019, суббота, 12.00

Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б

Вход свободный.





В ремесленном дворе пройдет праздник, посвященный Дню малинового варенья. Гости полакомятся чаем из жарового самовара с малиновым вареньем и нежнейшим сыром качотта с малиновым соусом. На территории будут работать интерактивные игры и караоке, посвященные ягоде малине. Среди самых активных организаторы проведут малиновый аукцион с призами от «Добродея».

Лекция

Когда: 17 августа, суббота, 12.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, Цена: 300 р.

В «Октаве» пройдет уникальный мастер-класс «Архитектурный скетчинг на крафте» преподавателя по арт-скетчингу Екатерины Пластининой. Занятие познакомит с путешествиями и городской архитектурой, а гости научатся быстро и элегантно фиксировать сложные городские объекты на бумаге. На воркшопе покажут, как зажигать свет на шпилях собора, не затемнять арки и мастерски укладываться в гамму всего десять оттенков. Создание эффектных городских зарисовок и ярких моментов жизни — это искусство, которое начинается с освоения простых и эффективных техник скетчинга.

Детям

Когда: 18 августа, воскресенье, 12.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В лектории библиотеки «Октавы» пройдет интерактивная игра для детей 8−10 лет, которая поможет снять языковой барьер. С помощью метода интенсивного обучения дети начнут изучать язык и развивать свои творческие способности.



На мероприятии ребята познакомятся с азами французской грамматики и правилами чтения и разучат слова по теме сказки. В качестве упражнения по развитию командных навыков, юные участники самостоятельно составят сценарий и распределят роли. Во время спектакля дети соприкоснутся с культурой Франции освоят речевые навыки и сценическое поведение.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит фильм на основе еще одной скандальной истории Голливуда. В основу сюжета фильма легла почтовая переписка между известным артистом Джоном Донованом и его юным фанатом.

Все началось с того, как 11 летний мальчик, страдающий от травли одноклассников, написал своему кумиру из любимого диснеевского комикса. А тот неожиданно ему ответил. Так завязалась опасная дружба Джона и его юного фаната, которая повлияла на кинематографическую карьеру обоих и стала одной из причин внезапной смерти актера. В фильме подробно обсуждаются вопросы гомосексуальности, сложный путь актера к признанию и школьные проблемы, а главное все это в контексте загадочного и привлекательного мира кино.

Главные роли достались звёздным актерам: Натали Портман в роли матери мальчика, Кит Харингтон в роли Джона Ф. Донована и юный Джейкоб Тремблей.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.