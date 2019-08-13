Где сделать дизайн-проект ванной бесплатно?

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Вам предстоит ремонт в ванной, но вы не представляете, какой она должна быть? Поможет новая услуга от «Леруа Мерлен» – дизайн-проект: 40 минут – и вы увидите ванную вашей мечты.

Ванная комната – одно из самых маленьких помещений в наших квартирах и домах и при этом – одно из самых важных. Во-первых, здесь мы начинаем свое утро, и обстановка ванной задает настрой на весь предстоящий день. Здесь мы получаем свою долю релакса и уединения, принимая ванну, и обстановка должна радовать глаз и способствовать расслаблению.

Во-вторых, небольшая по площади, ванная комната имеет огромный функционал (водные процедуры, стирка, сушка, хранение белья и хозяйственных мелочей, и многое другое), так что каждый сантиметр должен быть правильно продуман.

Самостоятельно объединить эстетику, настроение и эргономику в ванной комнате – достаточно сложная задача. И цена ошибки может быть очень высока: если неподходящие обои можно переклеить за один день без больших затрат, то переделывать ремонт в ванной, если он не понравится, мало кто решится.

Избежать ошибок и создать ванную комнату мечты помогает дизайн-проект. Вы можете заказать его у дизайнера, заплатить, подождать. А можете пойти по более быстрому и простому пути – прийти в гипермаркет «Леруа Мерлен».

- Наши покупатели теперь могут получить дизайн-проект ванной, - рассказывает руководитель отдела Ален Евтихов. - Рынок Тулы дает возможность получить такой проект и в других компаниях, но условия везде разные: у кого-то услуги дизайнера платные, у кого-то проектирование возможно лишь при условии покупки плитки в данном магазине. В «Леруа Мерлен» таких ограничений нет: мы создаем дизайн-проект бесплатно и не обязываем к покупке плитки у нас.

Вы получаете проект на руки в бумажном или электронном виде, можете обдумать его дома, обсудить с семьей и спокойно, без спешки принять решение о ремонте.

Чтобы сделать дизайн-проект, требуется знать габариты вашего помещения (размеры стен, высоту потолка, расположение двери). Сделайте замеры, выберите понравившуюся плитку из огромного ассортимента, представленного в гипермаркете, и обратитесь к любому сотруднику отдела плитки.

Все специалисты отдела работают с программой проектирования, и любой из них поможет вам выполнить визуализацию вашей будущей ванной. Вы увидите, как будет выглядеть выбранная вами плитка на стенах вашего помещения, сможете «поиграть» с вариантами ее раскладки, применить декоры, попробовать разные сочетания напольной и настенной плитки и выбрать самый гармоничный.

В отделе плитки «Леруа Мерлен» представлено множество вариантов - в разных стилях, размерах и цветах. Здесь есть нейтральные и яркие оттенки, классическая плитка и стиль лофт, имитация дерева, плитка с цветочными, геометрическими, абстрактными, этническими принтами. У покупателя не возникает проблем найти свой идеальный вариант.

Но иногда бывает сложно определиться, особенно если ты совершенно не представляешь, какой должны быть будущая ванная, в каком стиле и цветовом решении выполнить отделку.

- В этом случае на помощь покупателю придет наш банк готовых решений, с которым можно ознакомиться на специальном терминале в отделе плитки, - говорил Ален Евтихов. – Это коллекция дизайн-проектов в разных стилях и оттенках, которая помогает клиенту определиться с цветовой гаммой, коллекцией плитки, с вариантами комбинирования разных цветов и декоров.

Покупатель можно смело воспользоваться любым готовым проектом или на его основе с помощью нашего сотрудника составить свой.

После изготовления дизайн-проекта клиент получает его визуализацию, распечатанную на цветном принтере.

Клиенту, заказавшему дизайн-проект, выдается распечатанный план укладки плитки, со всеми размерами и подрезками, который облегчит работу мастера и позволить в точности воплотить проект в жизнь.

Изготовление проекта занимает всего 30 минут.

Глас народа

Оксана Устинова, покупатель - Мы с мужем искали в магазинах плитку для своей ванной и даже отдаленно не представляли, что хотим и как она должна выглядеть. В «Леруа Мерлен» точно так же, безуспешно, походили по рядам с плиткой и так и сказали подошедшему к нам консультанту: сами не понимаем, что нам нужно. Сотрудник предложил «примерить» несколько видом плитки с помощью дизайн-проекта (мы даже не знали, что в гипермаркете есть такая услуга).

В один из предложенных вариантов мы просто влюбились: плитка «день-ночь», основной фон белый, черные элементы декора и черный пол. Очень эффектно!

После составления дизайн-проекта нам сразу выдали расчет нужного количества, с ценой и даже с раскладкой плитки. Уже выложили часть стен, смотрится супер! Спасибо «Леруа» за такую удобную услугу! Уверена, что она облегчит выбор плитки многим покупателям, которые, как и мы, находятся в поиске своего дизайна и не знают, что выбрать.

Новая услуга дизайн-проекта ванной комнаты в «Леруа Мерлен» помогает сэкономить время, избежать ошибочных покупок и заранее увидеть результат будущего ремонта. Приходите, здесь вас ждет множество идей для вдохновения!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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