Среднерусская возвышенность: Fancy

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит немецкий исполнитель 80-х Fancy. Хиты Его хиты уже давно стали незабываемыми и популярными во всем мире. Артист — частый гость на российских ретро-фестивалях. Он неоднокрастно принимал участие в таким мероприятиях как Авторадио Дискотека 80-х в Москве и Санкт-Петербурге, и Легенды Ретро FM.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

Тула

Фирменный автобус курсирует от остановки рядом с музеем «Тульские самовары». Рейсы из Тулы: 14.00, 16.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.00 и 23.30 (после окончания концертной программы).

Новомосковск

Фирменный автобус отъезжает от гостиницы «Россия». Рейсы из Новомосковска: 15.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.30 и 23.30 (после окончания концертной программы).