Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

Страна: Великобритания, Канада, 2018

Премьера: в РФ 15.08.2019

Режиссер: Ксавье Долан

Актеры: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблэ, Сьюзен Сарандон, Эмили Хэмпшир, Тэнди Ньютон, Майкл Гэмбон, Сара Гадон, Джаред Кисо, Сэм Тейлор Бак

Жанр: драма

Продолжительноcть: 123 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,42

Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям — непозволительная роскошь для наших кумиров...