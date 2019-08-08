Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Страна:
Великобритания, Канада, 2018
Премьера:
в РФ 15.08.2019
Режиссер:
Ксавье Долан
Актеры:
Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблэ, Сьюзен Сарандон, Эмили Хэмпшир, Тэнди Ньютон, Майкл Гэмбон, Сара Гадон, Джаред Кисо, Сэм Тейлор Бак
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
123 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,42
Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям — непозволительная роскошь для наших кумиров...