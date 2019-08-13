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Малиновая субботея

Малиновая субботея

В ремесленном дворе «Добродей» праздник с ягодной начинкой «Малиновая субботея». Праздник посвящен Дню малинового варенья. Гурманы и сладкоежки будут в восторге.

В программе интерактивные игры и караоке, посвященные ягоде малине. А для самых активных устроят малиновый аукцион с призами от «Добродея».

Для гостей растопят настоящий жаровой самовар с малиновым чаем. Тульская ягодная компания привезёт лучшую сортовую малину со своих плантаций. А фермерское хозяйство «Че за сыр» проведёт дегустацию нежнейшего сыра качотта. В тандеме с малиновым и ежевичным соусами итальянский сыр создаст прекрасные гастрономические пары.

В арт-галерее посетители смогут поучаствовать в создании коллективного шедевра в малиновых тонах. На экскурсионной программе в интерактивном музее «Тульский резной наличник» откроются секреты плотницкого мастерства и древнейшие тайны деревянного кружева.

В кинобеседке на свежем воздухе покажут полюбившиеся всем с детства мультфильмы. В ремесленных слободах пройдут мастер-классы по ткачеству, гончарному делу, росписи, пирографии и бисероплетению. В кузне научат ковать, чеканить монеты. Хотите именную ложку? Гравер украсит её вашей личной монограммой. А кто откажется побывать в «Гусиной канцелярии» и научиться писать настоящими гусиным пером?!

Вход свободный.

 

 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
17 августа 2019, суббота
12:00
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