Спектакль на французском языке

В лектории библиотеки «Октавы» пройдет интерактивная игра для детей 8-10 лет, которая поможет снять языковой барьер. С помощью метода интенсивного обучения дети начнут изучать язык и развивать свои творческие способности.



На мероприятии ребята познакомятся с азами французской грамматики и правилами чтения и разучат слова по теме сказки. В качестве упражнения по развитию командных навыков, юные участники самостоятельно составят сценарий и распределят роли. Во время спектакля дети соприкоснутся с культурой Франции освоят речевые навыки и сценическое поведение.

Вход по предварительной регистрации.

