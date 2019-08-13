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Спектакль на французском языке

Спектакль на французском языке

В лектории библиотеки «Октавы» пройдет интерактивная игра для детей 8-10 лет, которая поможет снять языковой барьер. С помощью метода интенсивного обучения дети начнут изучать язык и развивать свои творческие способности.

На мероприятии ребята познакомятся с азами французской грамматики и правилами чтения и разучат слова по теме сказки. В качестве упражнения по развитию командных навыков, юные участники самостоятельно составят сценарий и распределят роли. Во время спектакля дети соприкоснутся с культурой Франции освоят речевые навыки и сценическое поведение.

Вход по предварительной регистрации.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
18 августа 2019, воскресенье
12:00
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