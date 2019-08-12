На Соборной площади Тульского кремля под открытым небом будет исполнена опера Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста».

Тульская публика увидит semi-stage версию оперы, которая предполагает концертное исполнение в костюмах с элементами театрализации. Зрители ощутят себя в атмосфере средневековой Александровской слободы, где в 1572 году происходят события оперы.

В спектакле будут задействованы лучшие творческие силы Тулы — Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр — Владислав Лаврик) и Тульский государственный хор (художественный руководитель — Александр Соловьёв), солист Большого театра России Александр Касьянов и ведущие солисты музыкальных театров России. Режиссер-постановщик и куратор проекта — Полина Бертэн (г. Москва), дирижёр — лауреат премии Президента Р. Ф. Владислав Лаврик, художник-постановщик — Габриэлла Ижевская (г. Москва).

Стоимость: 200 р.