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Царская невеста

Царская невеста

На Соборной площади Тульского кремля под открытым небом будет исполнена опера Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста».

Тульская публика увидит semi-stage версию оперы, которая предполагает концертное исполнение в костюмах с элементами театрализации. Зрители ощутят себя в атмосфере средневековой Александровской слободы, где в 1572 году происходят события оперы.

В спектакле будут задействованы лучшие творческие силы Тулы — Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр — Владислав Лаврик) и Тульский государственный хор (художественный руководитель — Александр Соловьёв), солист Большого театра России Александр Касьянов и ведущие солисты музыкальных театров России. Режиссер-постановщик и куратор проекта — Полина Бертэн (г. Москва), дирижёр — лауреат премии Президента Р. Ф. Владислав Лаврик, художник-постановщик — Габриэлла Ижевская (г. Москва).

Стоимость: 200 р.

 

«Проект «Царская невеста» open air проводится Тульской областной филармонией им. И. А. Михайловского совместно с Автономной некомерческой организацией «Творческая лаборатория «Альфа Мюзик» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Тульской области. Спектакль входит в программу мероприятий, посвящённых празднованию 500-летия основания Тульского Кремля и Большой засечной черты.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
17 августа 2019, суббота
19:00
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