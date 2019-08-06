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Архитектурный скетчинг на крафте

Архитектурный скетчинг на крафте

В «Октаве» пройдет уникальный мастер-класс «Архитектурный скетчинг на крафте» преподавателя по арт-скетчингу Екатерины Пластининой.

Занятие познакомит с путешествиями и городской архитектурой, а гости научатся быстро и элегантно фиксировать сложные городские объекты на бумаге.

На воркшопе покажут, как зажигать свет на шпилях собора, не затемнять арки и мастерски укладываться в гамму всего десять оттенков. Создание эффектных городских зарисовок и ярких моментов жизни — это искусство, которое начинается с освоения простых и эффективных техник скетчинга.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
17 августа 2019, суббота
12:00
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