В «Октаве» пройдет уникальный мастер-класс «Архитектурный скетчинг на крафте» преподавателя по арт-скетчингу Екатерины Пластининой.

Занятие познакомит с путешествиями и городской архитектурой, а гости научатся быстро и элегантно фиксировать сложные городские объекты на бумаге.

На воркшопе покажут, как зажигать свет на шпилях собора, не затемнять арки и мастерски укладываться в гамму всего десять оттенков. Создание эффектных городских зарисовок и ярких моментов жизни — это искусство, которое начинается с освоения простых и эффективных техник скетчинга.