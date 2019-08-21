Тест-драйв новой Mazda3: гостья из будущего

Футуристичный облик новой Mazda3 поражает воображение, как и технологии, которые в ней применены. Автомобиль уже есть в Туле, и Myslo изучил его в подробностях.

Mazda3 всегда отличалась особенным, узнаваемым обликом, а в новом исполнении она стала просто невероятной – изгибы кузова завораживают, автомобиль выглядит одновременно утонченным и динамичным, стремительным.

Эксклюзивный цвет нашего тестового автомобиля подчеркивает красоту дизайна, как и колесные диски увеличенного, 18-го радиуса, которые устанавливаются в комплектации Supreme.

Внутренний интерьер Mazda3 нового поколения выглядит так же футуристично, как и ее внешность. Во-первых, черный потолок – не часто встретишь подобное.

Во-вторых, эта потрясающая мягкость. Кажется, что в отделке не осталось ни грамма жесткого пластика, -

все материалы мягкие,

приятные на ощупь.

Кожаные вставки с прострочками, хромированные элементы, тонкие спицы руля, гармоничное сочетание оттенков на дисплее – всё со вкусом, элегантно, добротно, без пестроты.

В-третьих, внутри автомобиля настолько удобно, что не хочется выходить. Кажется, что японцы просчитали каждый миллиметр внутреннего пространства, чтобы сделать его максимально комфортным. Кресла дают идеальную боковую поддержку – упругую, обнимающую.

В центральном тоннеле за рычагом КПП – сдвижной подлокотник, чтобы водитель мог настроить идеальное для себя положение.

Задний диван длинный и широкий, сидеть удобно; добавляет комфорта подлокотник с подстаканниками и диодная подсветка.

Качество материалов прослеживается даже в обшивке багажника: здесь не осталось открытых участков пластика.

Само багажное отделение объемное: 358 литров хватает на 4 стандартных чемодана.

В салоне тихо: инженеры Mazda добились невероятной шумоизоляции.

Отсутствие «звонкого» пластика в интерьере плюс особая конструкция обшивки со специальной воздушной прослойкой позволили значительно повысить акустический комфорт.

Звук работающего двигателя и внешний шум не проникают в салон – в этом новая Mazda3 даст фору многим даже люксовым автомобилям. И конечно, потрясающее звучание аудиосистемы – звук во всех частотных диапазонах радует слух и максимально приближен к живому исполнению, так что ощущение концертного зала гарантировано!

Экран мультимедийной системы – необычной формы и с отличным разрешением.

Камеры заднего вида дают картинку высокого качества.

Показания проекционного дисплея на лобовом стекле – тоже четкие и приятные глазу.

Новая Mazda3 в движении демонстрирует комфорт без компромиссов. Автомобиль сохранил свою «родовую черту» - отличную управляемость. В линейке двигателей новой Mazda3 - два бензиновых двигателя: экономичный SKYACTIV-G 1.5 (120 л. с. и 153 Нм) и мощный SKYACTIV-G 2.0 (150 л. с и 213 Нм). Оба агрегата отличаются низким расходом топлива - в среднем 6 л на 100 км.

Подвеска легко глотает неровности: она, кстати, полностью обновленная, с особым углом передних стоек, благодаря которому при полностью вывернутом руле колеса принимают отрицательный развал-схождение и тем самым уменьшается радиус разворота. В сочетании с задней торсионной балкой такая система обеспечивает практически нулевой крен в поворотах на любой скорости.

Mazda3 серьезно продвинулась в системах безопасности. Это первый автомобиль в мире, в конструкции которого используется высокопрочная сталь с пределом прочности 1310 Мпа, а в целом процент высокопрочных сталей в структуре кузова вырос на 30%.

Адаптивный круиз-контроль следит за траекторией движения впереди едущего автомобиля и поддерживает безопасный скоростной режим и дистанцию, сам подтормаживает и набирает скорость. Система безопасного торможения в городе останавливает автомобиль до нуля на скорости до 80 км/ч при появлении препятствия впереди.

Интеллектуальные технологии распознают пешеходов, предупреждают о знаках ограничения скорости, о нарушении дорожной разметки, о появлении помех в «слепых» зонах. 6 подушек безопасности плюс седьмая для защиты коленей есть во всех комплектациях.

Новая Mazda3 уже есть в салоне тульского официального дилера Mazda «Автокласс-М».

Пока – в кузове хетчбэк, в трех комплектациях и только японской сборки. Цена начинается с 1 490 000 рублей, наш тестовый автомобиль в комплектации Supreme стоит 1 683 000.

Доступны к покупке навигационная система и дополнительный пакет интеллектуальных опций. В ближайший месяц ожидается появление Mazda3 в кузове седан.

Технологии Mazda сделали несколько шагов вперед. Испытать их лично можете и вы – для этого достаточно записаться и приехать на тест-драйв новинки в автосалон Mazda «Автокласс-М».

Официальный дилер Mazda «Автокласс-М»

Тула, ул. Оборонная, 116.

Тел. 21-34-34.

Благодарим ТДК «Ликерка Лофт» за помощь в организации фотосъемки.