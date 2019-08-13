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Засечная черта

Засечная черта

На территории парка-отеля «Золотой осетр» пройдет фестиваль, посвященный Древней Руси.

Гости погрузятся в атмосферу древнерусского средневекового города. Гости смогут научиться стрелять из лука, побывать на мастер-классе по следопытству, познакомиться со старинными ремеслами. Самые смелые спустятся в пещеры вместе с дружиной. На сцене выступит фольклорный ансамбль «Сказ».

Стоимость: 300 р., до 7 лет — вход свободный.

 

 

Где и когда?
Золотой осетр, парк-отель
Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество
17 августа 2019, суббота
12:00
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