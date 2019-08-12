16−17 августа в Одоеве на стадионе «Колос» пройдет рок-фестиваль «Свои». На сцене выступят известные рок-коллективы и начинающие группы, победители отборочного тура, который состоялся 27 апреля в рок-пабе «Ирландец».

Line up: МАРА, Монгол Шуудан, Блондинка Ксю, Disco RD, Aspen, «Кроу», Septeria, Sellout, «Антиматерия», «Взрыв чуда», Kreepshow, «Каникулы на Марсе», «Ласты Колумба», Dantin, «КПД», «П.У.Л.'C», K.I.M.A, Duff Haze.

16 августа

17.10 Взрыв чуда

18.00 КПД

18.50 Каникулы на Марсе

19.40 KreepShow

20.40 SellOut

22.00 Блондинка Ксю

17 августа

12.00 Duff Haze

12.50 K.I.M.A.

13.40 Ласты Колумба

14.30 П.У.Л.С.

15.20 Dantin

16.10 Антиматерия

17.00 Septeria

18.00 Disco DR

19.00 Кроу

20.10 Aspen

21.30 Мара

23.00 Znaki

В этом году к фестивалю присоединится благотворительный фонд «Не молчи». У каждого зрителя будет возможность оставить пожертвование для подопечных фонда.

Вход свободный.

Как добраться

Для гостей фестиваля из Тулы отправляется автобусный тур. Автобус отъезжает 16 августа в 15.00. Сбор у магазина Spar на ул. Максима Горького, 7а. Обратный рейс — 17 августа по окончанию фестиваля. Информацию о бронировании мест и стоимости можно узнать здесь.