Свои
16−17 августа в Одоеве на стадионе «Колос» пройдет рок-фестиваль «Свои». На сцене выступят известные рок-коллективы и начинающие группы, победители отборочного тура, который состоялся 27 апреля в рок-пабе «Ирландец».
Line up: МАРА, Монгол Шуудан, Блондинка Ксю, Disco RD, Aspen, «Кроу», Septeria, Sellout, «Антиматерия», «Взрыв чуда», Kreepshow, «Каникулы на Марсе», «Ласты Колумба», Dantin, «КПД», «П.У.Л.'C», K.I.M.A, Duff Haze.
17.10 Взрыв чуда
18.00 КПД
18.50 Каникулы на Марсе
19.40 KreepShow
20.40 SellOut
22.00 Блондинка Ксю
12.00 Duff Haze
12.50 K.I.M.A.
13.40 Ласты Колумба
14.30 П.У.Л.С.
15.20 Dantin
16.10 Антиматерия
17.00 Septeria
18.00 Disco DR
19.00 Кроу
20.10 Aspen
21.30 Мара
23.00 Znaki
В этом году к фестивалю присоединится благотворительный фонд «Не молчи». У каждого зрителя будет возможность оставить пожертвование для подопечных фонда.
Вход свободный.
Для гостей фестиваля из Тулы отправляется автобусный тур. Автобус отъезжает 16 августа в 15.00. Сбор у магазина Spar на ул. Максима Горького, 7а. Обратный рейс — 17 августа по окончанию фестиваля. Информацию о бронировании мест и стоимости можно узнать здесь.