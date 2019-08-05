Универсальный солдат
В парке «Патриот» пройдет спортивный фестиваль по силовому многоборью.
Регистрация участников: 9.30−11.00
Участники выполнят множество силовых упражнений. Например мужчины продемонстрируют 45-секундный выход на двух руках, тягу бронеавтомобиля «Тигр», «тачки» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое.
Женщинам предстоит выполнить подтягивания, приседания с двухпудовой гирей, тягу автомобиля и спортивную эстафету.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
17 августа 2019, суббота
12:00