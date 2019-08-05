Универсальный солдат

В парке «Патриот» пройдет спортивный фестиваль по силовому многоборью.

Регистрация участников: 9.30−11.00

Участники выполнят множество силовых упражнений. Например мужчины продемонстрируют 45-секундный выход на двух руках, тягу бронеавтомобиля «Тигр», «тачки» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое.

Женщинам предстоит выполнить подтягивания, приседания с двухпудовой гирей, тягу автомобиля и спортивную эстафету.

Вход свободный.