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Универсальный солдат

Универсальный солдат

В парке «Патриот» пройдет спортивный фестиваль по силовому многоборью.

Регистрация участников: 9.30−11.00

 

Участники выполнят множество силовых упражнений. Например мужчины продемонстрируют 45-секундный выход на двух руках, тягу бронеавтомобиля «Тигр», «тачки» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое.

Женщинам предстоит выполнить подтягивания, приседания с двухпудовой гирей, тягу автомобиля и спортивную эстафету.

Вход свободный.

Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
17 августа 2019, суббота
12:00
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