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Фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино

В новом онлайн-кинотеатре в «Искре» пройдет фестиваль уличного кино. Зрителям покажут 10 короткометражных фильмов с известными актерами, такими как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и многими другими. При себе необходимо иметь фонарик — он пригодится для голосования за лучший фильм.

В программе:

14.00 – показ короткометражек прошлых фестивалей.

18.00 – выступление реставраторов Екатерины Дмитриевой и Елены Медведевой: «Почему важно сохранять историю города: реставрация старинных вывесок Тулы».

19.00 – концерт кавер-группы Killaz Time.

20.30 – показ конкурсных короткометражек этого года.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
17 августа 2019, суббота
20:00
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