В новом онлайн-кинотеатре в «Искре» пройдет фестиваль уличного кино. Зрителям покажут 10 короткометражных фильмов с известными актерами, такими как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и многими другими. При себе необходимо иметь фонарик — он пригодится для голосования за лучший фильм.

В программе:

14.00 – показ короткометражек прошлых фестивалей.

18.00 – выступление реставраторов Екатерины Дмитриевой и Елены Медведевой: «Почему важно сохранять историю города: реставрация старинных вывесок Тулы».

19.00 – концерт кавер-группы Killaz Time.

20.30 – показ конкурсных короткометражек этого года.

Вход свободный.