Фестиваль уличного кино
В новом онлайн-кинотеатре в «Искре» пройдет фестиваль уличного кино. Зрителям покажут 10 короткометражных фильмов с известными актерами, такими как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и многими другими. При себе необходимо иметь фонарик — он пригодится для голосования за лучший фильм.
В программе:
14.00 – показ короткометражек прошлых фестивалей.
18.00 – выступление реставраторов Екатерины Дмитриевой и Елены Медведевой: «Почему важно сохранять историю города: реставрация старинных вывесок Тулы».
19.00 – концерт кавер-группы Killaz Time.
20.30 – показ конкурсных короткометражек этого года.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
17 августа 2019, суббота
20:00