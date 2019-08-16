В молодежном пространстве «Газон» пройдет туристический фестиваль. Гости смогут познакомиться и пообщаться с известным профессиональным путешественником Владимиром Семёновичем Чуковым!

На территории фестиваля можно будет увидеть настоящий арктический вездеход, на котором путешествовали наши тульские туристы в этом году по просторам Арктики, парусный катамаран Яхт-клуба «Юнга», экспонаты из Тульского Морского музея, выступление представителей Тульского клуба каякеров.

Для гостей будет работать веревочный парк и выставка туристического снаряжения, Туристический квест, фотокросс и конкурс на самое оригинальное фото, призы и подарки

пройдет мастер-класс по северной ходьбе, организованный Федерацией спортивного туризма

Весь вечер со сцены будут звучать туристические песни от клуба авторской песни «Бригантина», молодежной гитарной студии МОСТ, студии Владимира Илюхина.

Вход свободный.