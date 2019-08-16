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Туристический фестиваль

Туристический фестиваль

В молодежном пространстве «Газон» пройдет туристический фестиваль. Гости смогут познакомиться и пообщаться с известным профессиональным путешественником Владимиром Семёновичем Чуковым!

На территории фестиваля можно будет увидеть настоящий арктический вездеход, на котором путешествовали наши тульские туристы в этом году по просторам Арктики, парусный катамаран Яхт-клуба «Юнга», экспонаты из Тульского Морского музея, выступление представителей Тульского клуба каякеров.

Для гостей будет работать веревочный парк и выставка туристического снаряжения, Туристический квест, фотокросс и конкурс на самое оригинальное фото, призы и подарки

пройдет мастер-класс по северной ходьбе, организованный Федерацией спортивного туризма

Весь вечер со сцены будут звучать туристические песни от клуба авторской песни «Бригантина», молодежной гитарной студии МОСТ, студии Владимира Илюхина.

Вход свободный.

Где и когда?
Казанская набережная
17 августа 2019, суббота
16:00
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