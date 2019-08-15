Дедославль
В селе Дедилово пройдет фестиваль, посвященный народной культуре. Гостей ждет много интересного.
На сцене выступят вокальные и хореографические коллективы Киреевского района. Для детей будут представлены игровые программы и кукольные спектакли от народного кукольного театра «Петрушка», работать интерактивные площадки различной направленности.
В вечернее время на главной сцене фестиваля пройдут выступления лучших вокальных и хореографических коллективов Киреевского района и Тульской области.
В течение дня развернутся ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки-продажи продуктов агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области
Где и когда?
Дедилово, Дедилово Киреевского района Тульской области
17 августа 2019, суббота
12:00