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Дедославль

Дедославль

В селе Дедилово пройдет фестиваль, посвященный народной культуре. Гостей ждет много интересного.

На сцене выступят вокальные и хореографические коллективы Киреевского района. Для детей будут представлены игровые программы и кукольные спектакли от народного кукольного театра «Петрушка», работать интерактивные площадки различной направленности.

В вечернее время на главной сцене фестиваля пройдут выступления лучших вокальных и хореографических коллективов Киреевского района и Тульской области.

В течение дня развернутся ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки-продажи продуктов агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области

Где и когда?
Дедилово
Дедилово, Дедилово Киреевского района Тульской области
17 августа 2019, суббота
12:00
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