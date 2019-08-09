Тату-вечер
В культурном центре «Типография» пройдет тату-вечер, организованный студией Tattoo House. Гостей ждет экспресс-лекция об истории татуировки и ответы на самые каверзные вопросы о:
- отношении к татуировкам в России,
- том, как подобрать место и мастера,
- том, как подготовиться к процедуре,
- том, сколько это стоит и сколько длится,
- том, как ухаживать за татуировкой,
- том, как избавиться от нелюбимого рисунка.
Все это время будут работать мастера студии Tattoo House .
В 19.00 пройдет розыгрыш татуировки среди участников встречи. Условия участия скоро появятся в ВК паблике встречи. Следите за обновлениями.
После 23.00 начнется вечеринка под drum'n'bass от столичных и тульских диджеев.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 августа 2019, суббота
18:00