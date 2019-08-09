В культурном центре «Типография» пройдет тату-вечер, организованный студией Tattoo House. Гостей ждет экспресс-лекция об истории татуировки и ответы на самые каверзные вопросы о:

отношении к татуировкам в России,

том, как подобрать место и мастера,

том, как подготовиться к процедуре,

том, сколько это стоит и сколько длится,

том, как ухаживать за татуировкой,