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Тату-вечер

Тату-вечер

В культурном центре «Типография» пройдет тату-вечер, организованный студией Tattoo House. Гостей ждет экспресс-лекция об истории татуировки и ответы на самые каверзные вопросы о:

  • отношении к татуировкам в России,
  • том, как подобрать место и мастера,
  • том, как подготовиться к процедуре,
  • том, сколько это стоит и сколько длится,
  • том, как ухаживать за татуировкой,
  • том, как избавиться от нелюбимого рисунка.

Все это время будут работать мастера студии Tattoo House .

В 19.00 пройдет розыгрыш татуировки среди участников встречи. Условия участия скоро появятся в ВК паблике встречи. Следите за обновлениями.

После 23.00 начнется вечеринка под drum'n'bass от столичных и тульских диджеев.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 августа 2019, суббота
18:00
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