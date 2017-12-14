Выходные в Туле: 15-17 декабря

Неделя открытий в новом культурном центре, симфонический оркестр, узко субкультурный рэп и многое другое — на этих выходных.

Предлагаем вашему вниманию афишу на ближайшие выходные.

танцы

Mustelide

Rob Roy Bar

Тула, пр. Ленина 85, кор. 5

Likerka Loft

16 декабря, суббота, 23.00

вход свободный

В пятницу на вечеринке «Танцы в баре» с диджей-cетом выступит Наташа Куницкая, более известная как Mustelide. Наташа будет играть самую разнообразную музыку — от ностальгического электро до жесткого бэйса. Mustelide — это электронщица и диджей из Минска, которая сочиняет, продюсирует и исполняет музыку в стиле футуристический синтвейв. В своем творчестве Наташа легко смешивает звуки аналоговых синтезаторов с сэмплами птичьих голосов и танцев фламенко, а меланхоличный вокал — с сюрреалистичными сюжетами из снов.

открытие недели

Антоха МС

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

15 декабря, пятница, 19.00

900 Р

15 декабря состоится открытие КЦ «Типография», который будет работать каждый день в течение всей недели. В этот день выступит специальный гость — Антоха МС. С открытием «Типографии» (ул. Ф. Энгельса, 70-а) у туляков появится место, куда можно пойти каждый день — уже готово расписание с 15 по 23 декабря, насыщенное концертами, лекциями, мастер-классами, вечеринками. Обаяние и самобытность — основные черты творчества Антохи. Сам он говорит, что на его концерты ходят такие же люди, как он сам: не особо любящие ходить по барам, ведущие активный образ жизни, ценящие гармоничность и идейность, находящие источники вдохновения в самых простых вещах — спорте, семье, здоровье, образовании.

Gnessin Baroque

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

16 декабря, суббота, 15.00

Билеты 400 Р

16 декабря в «Типографии» — исполнение классических итальянских пьес на оригинальных инструментах от ансамбля Gnessin Baroque. В современном мире многие вещи быстро теряют свою актуальность, и регулярных селфи в «Гараже», понимания того, кто такие Абрамович с Серебренниковым уже недостаточно — теперь, чтобы называть себя образованным человеком, нужно разбираться в академической музыке. Когда на сцене филармонии оркестр выжимает фортиссимо под грохот ударных, конечно, можно растрогаться от такой масштабности, но насладиться старинными партитурами в непринуждённой обстановке культурного центра куда приятнее.

классика

Симфонический оркестр Мариинского театра

Тульская областная филармония

Тула, пр. Ленина, 51

15 декабря, пятница, 18.00

Цена билета: 1600−2800 Р

В 2017 году Мариинский театр широко празднует 85-летие Родиона Константиновича Щедрина. Его юбилею были посвящены концерты и спектакли Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Владикавказе. 15 декабря в честь юбилея композитора симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Туле, на родине отца Родиона Щедрина.

бард

Михаил Башаков

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

15 декабря, пятница, 20.00

800 Р

Михаил Башаков — автор-исполнитель с берегов Невы, песни которого на слуху буквально у каждого, кто хоть раз включал радио. Но по-настоящему повезло тем, кому довелось побывать на живых концертах исполнителя, будь то формат сольного акустического выступления, различных творческих тандемов с музыкантами-инструменталистами или боевое электричество группы «Башаков Band».

изи рил ток

Слава КПСС

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

16 декабря, суббота, 19.00

800 Р

Впервые в Туле выступят Слава КПСС и Замай. Они презентуют свой альбом. Гнойный, он же Соня Мармеладова, он же Слава КПСС, известен своим грязным стилем, отмороженностью и аморальностью и своё творчество характеризует как «узко субкультурный рэп с кучей внутренних приколов».

матильда

Встреча с режиссёром: Алексей Учитель

Ясная Поляна, дом культуры

16 декабря, суббота, 18.00

400 Р

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает на встречу с режиссером Алексеем Учителем и показ его нового фильма «Матильда». Традиционно после показа режиссер пообщается с публикой. Алексей Учитель — кинорежиссер и продюсер, народный артист Российской Федерации (2002), генеральный директор киностудии «РОК». С 2010 года является Президентом Международного кинофестиваля «Послание к Человеку». Автор художественных фильмов «Мания Жизели» (1995), «Дневник его жены» (2000), «Прогулка» (2003), «Космос как предчувствие» (2005), «Пленный» (2008), «Край» (2010), «Восьмерка» (2013).

а что в кино?

В кинотеатрах Тулы начался показ новых фильмов. Расскажем о них. Полное расписание всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.

Девушка с косой

В Москве под Новый год появляется устрашающая женская фигура, которая ищет какой-то адрес. К кому же направляется девушка с косой?

Санта и компания

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема — никто не признает в нём самого главного в мире волшебника…

Полуночный человек

На чердаке своей бабушки Алекс и её друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

Все пары делают это

«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок — это мой парень», — подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дома! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих… Смотрите французскую комедию «Все пары делают это» в кинотеатрах с 14 декабря.

Новогодний переполох

Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства, а семейный праздник превращается в новогодний переполох. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

Виктория и Абдул

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а отношения королевы Виктории и Абдула обсуждали не только в Англии, но и во всем мире. Основано на реальных событиях.

Звездные войны: Последние джедаи

Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом. Смотрите очередную часть «Звёздных войн» в кинотеатрах города!