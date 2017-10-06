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Михаил Башаков

Михаил Башаков

Михаил Башаков — автор-исполнитель с берегов Невы, песни которого на слуху буквально у каждого, кто хоть раз включал радио. Но по-настоящему повезло тем, кому довелось побывать на живых концертах исполнителя, будь то формат сольного акустического выступления, различных творческих тандемов с музыкантами-инструменталистами или боевое электричество группы «Башаков Band».

Помимо филигранной, искрящейся, самобытной музыкальной составляющей творчества артиста вкупе с вязью текстов, изумляющих своей лёгкостью и в то же время многозначностью, Михаил обладает природным артистизмом и энергетикой, которую он щедро дарит окружающим.

Михаил является автором более десяти музыкальных альбомов и двух поэтических сборников.

Помимо постоянной концертной деятельности на территории России, регулярно гастролирует по Европе, Канаде и Америке, где его принимают с той же неизменной радостью и теплотой.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 декабря 2017, пятница
20:00
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