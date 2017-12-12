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Девушка с косой

Девушка с косой

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Ольга Попова
  
Актеры:
Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая, Дарья Мингазетдинова, Полина Стремоусова
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

 

В Москве под Новый год появляется устрашающая женская фигура, которая ищет какой-то адрес. К кому же направляется девушка с косой?

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Сегодня
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
14:05 Иллизиум (Новомосковск)
16:10 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:25 Юность (Узловая)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:00 Киносити
18:00 Азимут (Богородицк)
18:00 Кинотеатр Венёва
19:50 Химик (Ефремов)
20:00 Стрела (Дубна)
20:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:00 Синема 3D (Кимовск)
20:00 Киреевский ГДК
20:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Кинотеатр Венёва
23:00 Алмаз Синема
Завтра
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
14:05 Иллизиум (Новомосковск)
16:10 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:25 Юность (Узловая)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:00 Азимут (Богородицк)
18:00 Кинотеатр Венёва
18:00 Киносити
19:50 Химик (Ефремов)
20:00 Стрела (Дубна)
20:00 Синема 3D (Кимовск)
20:00 Киреевский ГДК
20:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Кинотеатр Венёва
23:00 Алмаз Синема
16 декабря, суббота
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
14:05 Иллизиум (Новомосковск)
16:10 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:25 Юность (Узловая)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:00 Азимут (Богородицк)
18:00 Кинотеатр Венёва
18:00 Киносити
18:00 Стрела (Дубна)
18:00 Киреевский ГДК
18:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:50 Химик (Ефремов)
20:00 Синема 3D (Кимовск)
20:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:40 Киреевский ГДК
21:40 Стрела (Дубна)
21:50 Кинотеатр Венёва
23:00 Алмаз Синема
17 декабря, воскресенье
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
14:05 Иллизиум (Новомосковск)
16:10 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:25 Юность (Узловая)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:00 Азимут (Богородицк)
18:00 Стрела (Дубна)
18:00 Киреевский ГДК
18:00 Кинотеатр Венёва
18:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:00 Киносити
19:50 Химик (Ефремов)
20:00 Синема 3D (Кимовск)
20:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киреевский ГДК
21:40 Стрела (Дубна)
21:50 Кинотеатр Венёва
23:00 Алмаз Синема
18 декабря, понедельник
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
16:10 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Киреевский ГДК
17:30 Родина (Ясногорск)
17:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:00 Киносити
19:50 Химик (Ефремов)
20:00 Синема 3D (Кимовск)
20:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Киреевский ГДК
20:00 Стрела (Дубна)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
19 декабря, вторник
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
16:10 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:25 Юность (Узловая)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:00 Киносити
18:00 Кинотеатр Венёва
19:50 Химик (Ефремов)
20:00 Киреевский ГДК
20:00 Синема 3D (Кимовск)
20:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:00 Стрела (Дубна)
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Кинотеатр Венёва
23:00 Алмаз Синема
20 декабря, среда
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
16:10 Химик (Ефремов)
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
17:25 Юность (Узловая)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:00 Кинотеатр Венёва
18:00 Киносити
18:00 Азимут (Богородицк)
19:50 Химик (Ефремов)
20:00 Киреевский ГДК
20:00 Синема 3D (Кимовск)
20:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:00 Стрела (Дубна)
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:50 Кинотеатр Венёва
23:00 Алмаз Синема
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