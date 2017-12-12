Девушка с косой
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 14.12.2017
Режиссер:
Ольга Попова
Актеры:
Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая, Дарья Мингазетдинова, Полина Стремоусова
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
86 мин
В Москве под Новый год появляется устрашающая женская фигура, которая ищет какой-то адрес. К кому же направляется девушка с косой?
Сегодня
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:10
|Химик (Ефремов)
|16:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:20
|Синема 3D (Кимовск)
|16:20
|Киреевский ГДК
|16:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|16:20
|Стрела (Дубна)
|16:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|16:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|17:25
|Юность (Узловая)
|17:30
|Родина (Ясногорск)
|17:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Киносити
|18:00
|Азимут (Богородицк)
|18:00
|Кинотеатр Венёва
|19:50
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Стрела (Дубна)
|20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Кинотеатр Венёва
|23:00
|Алмаз Синема
Завтра
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:10
|Химик (Ефремов)
|16:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:20
|Синема 3D (Кимовск)
|16:20
|Киреевский ГДК
|16:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|16:20
|Стрела (Дубна)
|16:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|17:25
|Юность (Узловая)
|17:30
|Родина (Ясногорск)
|17:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Азимут (Богородицк)
|18:00
|Кинотеатр Венёва
|18:00
|Киносити
|19:50
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Стрела (Дубна)
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Кинотеатр Венёва
|23:00
|Алмаз Синема
16 декабря, суббота
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:10
|Химик (Ефремов)
|16:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:20
|Синема 3D (Кимовск)
|16:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|17:25
|Юность (Узловая)
|17:30
|Родина (Ясногорск)
|17:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Азимут (Богородицк)
|18:00
|Кинотеатр Венёва
|18:00
|Киносити
|18:00
|Стрела (Дубна)
|18:00
|Киреевский ГДК
|18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:50
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|20:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:40
|Киреевский ГДК
|21:40
|Стрела (Дубна)
|21:50
|Кинотеатр Венёва
|23:00
|Алмаз Синема
17 декабря, воскресенье
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:10
|Химик (Ефремов)
|16:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:20
|Синема 3D (Кимовск)
|16:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|16:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|17:25
|Юность (Узловая)
|17:30
|Родина (Ясногорск)
|17:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Азимут (Богородицк)
|18:00
|Стрела (Дубна)
|18:00
|Киреевский ГДК
|18:00
|Кинотеатр Венёва
|18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:00
|Киносити
|19:50
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|20:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киреевский ГДК
|21:40
|Стрела (Дубна)
|21:50
|Кинотеатр Венёва
|23:00
|Алмаз Синема
18 декабря, понедельник
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|16:10
|Химик (Ефремов)
|16:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:20
|Синема 3D (Кимовск)
|16:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:20
|Стрела (Дубна)
|16:20
|Киреевский ГДК
|17:30
|Родина (Ясногорск)
|17:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Киносити
|19:50
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|20:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:00
|Стрела (Дубна)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
19 декабря, вторник
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|16:10
|Химик (Ефремов)
|16:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:20
|Синема 3D (Кимовск)
|16:20
|Стрела (Дубна)
|16:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:20
|Киреевский ГДК
|16:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|16:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|17:25
|Юность (Узловая)
|17:30
|Родина (Ясногорск)
|17:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Киносити
|18:00
|Кинотеатр Венёва
|19:50
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|20:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:00
|Стрела (Дубна)
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Кинотеатр Венёва
|23:00
|Алмаз Синема
20 декабря, среда
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|16:10
|Химик (Ефремов)
|16:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|16:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:20
|Синема 3D (Кимовск)
|16:20
|Стрела (Дубна)
|16:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|16:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:20
|Киреевский ГДК
|17:25
|Юность (Узловая)
|17:30
|Родина (Ясногорск)
|17:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Кинотеатр Венёва
|18:00
|Киносити
|18:00
|Азимут (Богородицк)
|19:50
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:00
|Синема 3D (Кимовск)
|20:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:00
|Стрела (Дубна)
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:50
|Кинотеатр Венёва
|23:00
|Алмаз Синема
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
16:20
20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:20
20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:20
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:05
|Киносити
|
12:30
18:00
|Кинотеатр Венёва
|
18:00
21:50
|Киреевский ГДК
|
16:20
20:00
|Родина (Ясногорск)
|
17:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:20
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Стрела (Дубна)
|
16:20
20:00
|Химик (Ефремов)
|
16:10
19:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:20
20:00
|Юность (Узловая)
|
17:25
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
16:20
20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:20
20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:05
|Киносити
|
12:30
18:00
|Кинотеатр Венёва
|
18:00
21:50
|Киреевский ГДК
|
16:20
20:00
|Родина (Ясногорск)
|
17:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:20
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Стрела (Дубна)
|
16:20
20:00
|Химик (Ефремов)
|
16:10
19:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:20
20:00
|Юность (Узловая)
|
17:25
16 декабря, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
16:20
20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
18:00
21:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:20
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:05
|Киносити
|
12:30
18:00
|Кинотеатр Венёва
|
18:00
21:50
|Киреевский ГДК
|
18:00
21:40
|Родина (Ясногорск)
|
17:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:20
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Стрела (Дубна)
|
18:00
21:40
|Химик (Ефремов)
|
16:10
19:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:20
20:00
|Юность (Узловая)
|
17:25
17 декабря, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
16:20
20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
18:00
21:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:20
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:05
|Киносити
|
12:30
18:00
|Кинотеатр Венёва
|
18:00
21:50
|Киреевский ГДК
|
18:00
21:40
|Родина (Ясногорск)
|
17:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:20
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Стрела (Дубна)
|
18:00
21:40
|Химик (Ефремов)
|
16:10
19:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:20
20:00
|Юность (Узловая)
|
17:25
18 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
16:20
20:00
|Киносити
|
12:30
18:00
|Киреевский ГДК
|
16:20
20:00
|Родина (Ясногорск)
|
17:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:20
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Стрела (Дубна)
|
16:20
20:00
|Химик (Ефремов)
|
16:10
19:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:20
20:00
19 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
12:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
16:20
20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:20
20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:20
20:00
|Киносити
|
12:30
18:00
|Кинотеатр Венёва
|
18:00
21:50
|Киреевский ГДК
|
16:20
20:00
|Родина (Ясногорск)
|
17:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:20
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Стрела (Дубна)
|
16:20
20:00
|Химик (Ефремов)
|
16:10
19:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:20
20:00
|Юность (Узловая)
|
17:25
20 декабря, среда
|Азимут (Богородицк)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
16:20
20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:20
20:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:20
20:00
|Киносити
|
12:30
18:00
|Кинотеатр Венёва
|
18:00
21:50
|Киреевский ГДК
|
16:20
20:00
|Родина (Ясногорск)
|
17:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:20
20:00
|Стрела (Дубна)
|
16:20
20:00
|Химик (Ефремов)
|
16:10
19:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:20
20:00
|Юность (Узловая)
|
17:25