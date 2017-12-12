Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 14.12.2017

Режиссер: Ольга Попова

Актеры: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая, Дарья Мингазетдинова, Полина Стремоусова

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 86 мин

В Москве под Новый год появляется устрашающая женская фигура, которая ищет какой-то адрес. К кому же направляется девушка с косой?