Тульский диетолог: Про экстренное похудение к Новому году и 8-часовой сон

Часто рекомендации специалистов на этот счет звучат банально, но, черт возьми, многие и их выполнить не можем! Myslo беседует с тульским диетологом Юлией Трошкиной.

Наш сегодняшний собеседник – заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог, диетолог Тульской областной клинической больницы Юлия Трошкина.

– Можно ли успеть экстренно похудеть к Новому году, чтобы влезть в любимое платье?

– Об этом нужно было думать с осени. А за несколько недель без вреда для здоровья нельзя расстаться с лишними килограммами. Женщина – это не гармошка, она не может растянуться за лето, а потом прийти в форму за пару недель. Если хотите быть стройной, держите себя в форме постоянно, а не устраивайте стресс организму перед праздниками. Голодовка, особенно в зимнее время, крайне вредна для любого человека.

– Каким должен быть образ жизни, чтобы фигура не огорчала?

– Соблюдайте разгрузочные дни не чаще раза в неделю. Но помните: они должны быть назначены врачом-диетологом.

Активизируйте физические нагрузки. Но для этого не нужно бежать в тренажерный зал или на аэробику, достаточно регулярно гулять на улице или заниматься плаванием. При этих видах активности работают все группы мышц, нагрузка идет адекватно, и снижение массы тела происходит не только за счет сгорания жира, но и из-за увеличения мышечной массы.

Ну и конечно, ни в коем случае не прибегайте к лекарственным препаратам, биологически активным добавкам, слабительным чаям и мочегонным средствам. Угроза здоровью может превысить полученный эффект.

– Как постоянно держать себя в форме?

– Вести активный образ жизни, правильно и рационально питаться и заниматься физической культурой. Приучите себя проводить время не у компьютера или перед телевизором, а на прогулке.

Принцип должен быть такой: гуляйте со своей собакой ежедневно, даже если у вас ее нет. Уделять час в день на ходьбу может каждый.

И еще один совет: вовремя ложитесь спать. Есть данные, что дефицит сна мы компенсируем избыточным потреблением пищи. Восемь часов сна в сутки – это необходимость.

- Какие продукты стоит ограничить? И нужно ли совсем отказаться от любимых тортиков?

- Есть торты можно хоть каждый день, но тогда нужно рассчитать количество калорий, которые вы будете потреблять, и то, чем вы жертвуете ради сладостей. Нужно взвесить все «за» и «против», чтобы потом не пришлось прибегать к помощи врачей. Чтобы избежать проблем, ограничьте себя в сладком и белом хлебе, после того, как позволите себе что-нибудь лишнее.

- Новогоднюю ночь многие привыкли проводить за шикарным столом. А нередко, застолье растягивается на неделю. Как провести праздники так, чтобы не было мучительно больно?

- Для того, чтобы не объедаться, нужно, в первую очередь, исключить из рациона готовые соусы и майонезы, поскольку они стимулируют аппетит. Замените их на сметану или натуральный йогурт, так вы не только уменьшите калорийность блюда, но и не съедите лишнего.

Кстати, стимулируют аппетит и алкогольные напитки с углекислотой и различные острые закуски – хрен, аджика, горчица и т.д. Учитывайте это, когда будете планировать праздничное меню.

И главный совет: не накрывайте огромный стол в новогоднюю ночь.

Есть ночью для организма вредно. Лучше поужинайте вечером 31 декабря, а ночью ограничьтесь легкими закусками и фруктами. И непременно запланируйте прогулку на улице!