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Слава КПСС

Слава КПСС

Впервые в Туле выступят Слава КПСС и Замай. Они презентуют свой альбом.

Гнойный, он же Соня Мармеладова, он же Слава КПСС, хип-хоп и грайм-исполнитель родом из Хабаровска, проживающий на данный момент в Санкт-Петербурге, победитель первого сезона #SLOVOSPB. Основатель и главный идеолог движения АНТИХАЙП. Также состоит в лейбле Ренессанс.

Известен своим грязным стилем, отмороженностью и аморальностью. Один из сильнейших русскоязычных баттл-рэперов. Имеет враждебные отношения с некоторыми известными рэперами, в частности с Jubilee и Redo.

6 августа 2017 года состоялся его баттл с Оксимироном, в котором Слава одержал убедительную победу со счётом 0:5. За две с половиной недели после публикации баттла в сети, поединок стал одним из самых просматриваемых баттлов мира, набрав свыше 20 млн. просмотров.

Своё творчество характеризует как «узко субкультурный рэп с кучей внутренних приколов».

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 декабря 2017, суббота
19:00
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