афиша
афиша
Регистрация
Полуночный человек

Полуночный человек

Страна:
США, Канада, 2016
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Трэвис Заривны
  
Актеры:
Логан Креран, Роберт Инглунд, Грэйсон Сзакакс, Эмили Хейн, Габриэль Хоф, Саммер Х. Хауэлл, Калли Лэйн, Кинэн Леманн, Луиз Линтон, Эбигейл Пневски
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

 

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

Купить билет
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.