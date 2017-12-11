Полуночный человек
Страна:
США, Канада, 2016
Премьера:
в РФ 14.12.2017
Режиссер:
Трэвис Заривны
Актеры:
Логан Креран, Роберт Инглунд, Грэйсон Сзакакс, Эмили Хейн, Габриэль Хоф, Саммер Х. Хауэлл, Калли Лэйн, Кинэн Леманн, Луиз Линтон, Эбигейл Пневски
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
88 мин
На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.
Сегодня
|17:00
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Союз (Алексин)
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|17:00
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Союз (Алексин)
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 декабря, суббота
|17:00
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Союз (Алексин)
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 декабря, воскресенье
|17:00
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Союз (Алексин)
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 декабря, понедельник
|17:00
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Союз (Алексин)
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 декабря, вторник
|17:00
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Союз (Алексин)
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 декабря, среда
|17:00
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Союз (Алексин)
|21:30
|ДКЖкино
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
17:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Союз (Алексин)
|
19:15
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
17:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Союз (Алексин)
|
19:15
16 декабря, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
17:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Союз (Алексин)
|
19:15
17 декабря, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
17:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Союз (Алексин)
|
19:15
18 декабря, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
17:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Союз (Алексин)
|
19:15
19 декабря, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
17:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Союз (Алексин)
|
19:15
20 декабря, среда
|Азот (Новомосковск)
|
17:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Союз (Алексин)
|
19:15