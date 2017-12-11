Полуночный человек

Страна: США, Канада, 2016

Премьера: в РФ 14.12.2017

Режиссер: Трэвис Заривны

Актеры: Логан Креран, Роберт Инглунд, Грэйсон Сзакакс, Эмили Хейн, Габриэль Хоф, Саммер Х. Хауэлл, Калли Лэйн, Кинэн Леманн, Луиз Линтон, Эбигейл Пневски

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 88 мин

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.