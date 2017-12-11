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Все пары делают это

Все пары делают это

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Максим Говаре
  
Актеры:
Венсан Эльбаз, Лоранс Арне, Жан Франсуа Кэйри, Грегори Фетусси, Жюльет Пиволо
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок — это мой парень», — подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дома! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих…

 

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14:50 Алмаз Синема
Завтра
10:00 Алмаз Синема
14:50 Алмаз Синема
16 декабря, суббота
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17 декабря, воскресенье
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