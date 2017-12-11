Все пары делают это
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 14.12.2017
Режиссер:
Максим Говаре
Актеры:
Венсан Эльбаз, Лоранс Арне, Жан Франсуа Кэйри, Грегори Фетусси, Жюльет Пиволо
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
97 мин
«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок — это мой парень», — подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дома! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих…
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
16 декабря, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
17 декабря, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
18 декабря, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
19 декабря, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
20 декабря, среда
|10:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
14:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
14:50
16 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
14:50
17 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
14:50
18 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
14:50
19 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
14:50
20 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
14:50