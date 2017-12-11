Все пары делают это

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 14.12.2017

Режиссер: Максим Говаре

Актеры: Венсан Эльбаз, Лоранс Арне, Жан Франсуа Кэйри, Грегори Фетусси, Жюльет Пиволо

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 97 мин

«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок — это мой парень», — подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дома! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих…