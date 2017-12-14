В пятницу на вечеринке «Танцы в баре» с диджей-cетом выступит Наташа Куницкая, более известная как Mustelide. Наташа будет играть самую разнообразную музыку — от ностальгического электро до жесткого бэйса. Поддержку ей окажут наши диджеи: Александр Мусалитин, Евгений Борзов, Сергей Прокопец и Dima Gyoztes (Липецк).

Mustelide — это электронщица и диджей из Минска, которая сочиняет, продюсирует и исполняет музыку в стиле футуристический синтвейв. В своем творчестве Наташа легко смешивает звуки аналоговых синтезаторов с сэмплами птичьих голосов и танцев фламенко, а меланхоличный вокал — с сюрреалистичными сюжетами из снов.

За баром: Артем Рябцев, Вадим Корольков, Макс Бояров.

Вход свободный.