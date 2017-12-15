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Тульская семья Горловых: «Выбрали новогодний тариф и смотрим любимые фильмы!»

Тульская семья Горловых: «Выбрали новогодний тариф и смотрим любимые фильмы!»

Мы поговорили с туляками и узнали, как они планируют провести предстоящие праздники.

Впереди долгожданные праздники — новогодние каникулы. Взрослые свободны от работы, дети — от детского сада и школы, а значит, можно собраться всей семьей и заняться тем, на что не хватало времени весь год. Семья Горловых решила провести каникулы за просмотром любимых фильмов и сериалов. 

Семья Горловых — это Андрей, Майя и пятилетняя Алиса.  Глава семьи Андрей увлекается футболом, любит смотреть военные фильмы и боевики, спортивные передачи. Майя обожает готовить, предпочитает смотреть романтические комедии и мелодрамы. Алиса — активная девочка, ходит в танцевальный кружок. Как и все дети, любит мультфильмы, самые любимые — «Трое из Простоквашино», «Маша и Медведь» и «Лунтик».

- Мы любим устраивать семейные посиделки, вместе готовить, играть в настольные игры и смотреть кино. Заранее выбираем, что посмотреть, и составляем целую кинопрограмму. Чтобы осуществить задуманное, многого не нужно. Достаточно, чтобы у вас было разнообразие в выборе телеканалов, — рассказывает Майя.

В этом году Горловы решили сменить оператора и остановили свой выбор на «Дом.ru». Выбирая тариф, они воспользовались специальным новогодним предложением и подключили «Мой конструктор».

- Тариф очень удобный: он позволяет контролировать расходы и платить только за то, чем мы действительно пользуемся. Управлять им, в том числе менять подключенные мини-пакеты, можно ежедневно. «Мой конструктор» состоит из «кубиков». Каждый «кубик» — это набор каналов одной тематики. Мы выбрали то, что нам ближе. Теперь смотрим всей семьей любимые фильмы, а Алиска — мультфильмы, — рассказывает Андрей.

- Свою роль при выборе сыграла и стоимость тарифа. Целых полгода мы будем смотреть любимые фильмы всего за 1 рубль в месяц, — подхватывает Майя.

Тарифный план «Мой конструктор» состоит из «кубиков» — о них говорил Андрей. Две опции — интернет на скорости до 50 Мбит/с и 33 канала — включены в тариф изначально, еще 5 «кубиков» можно выбрать самостоятельно. Выбирать можно из 18 мини-пакетов ТВ-каналов и 2 скоростных опций. По желанию можно подключить любое количество дополнительных кубиков, до 1 февраля стоимость каждого из них — 1 рубль в месяц в течение полугода.

- Конечно, в каникулы у нас есть и другие планы, например, активный отдых — мы будем кататься на лыжах и коньках и обязательно съездим в гости, -  говорят Горловы.

сегодня, в 11:35 0
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