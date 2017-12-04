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Gnessin Baroque

Gnessin Baroque

В современном мире многие вещи быстро теряют свою актуальность, и регулярных селфи в «Гараже», понимания того, кто такие Абрамович с Серебренниковым уже недостаточно — теперь, чтобы называть себя образованным человеком, нужно разбираться в академической музыке.

Когда на сцене филармонии оркестр выжимает фортиссимо под грохот ударных, конечно, можно растрогаться от такой масштабности, но насладиться старинными партитурами в непринуждённой обстановке культурного центра куда приятнее.

16 декабря в «Типографии» — исполнение классических итальянских пьес на оригинальных инструментах от ансамбля Gnessin Baroque.

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Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 декабря 2017, суббота
15:00
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