В современном мире многие вещи быстро теряют свою актуальность, и регулярных селфи в «Гараже», понимания того, кто такие Абрамович с Серебренниковым уже недостаточно — теперь, чтобы называть себя образованным человеком, нужно разбираться в академической музыке.

Когда на сцене филармонии оркестр выжимает фортиссимо под грохот ударных, конечно, можно растрогаться от такой масштабности, но насладиться старинными партитурами в непринуждённой обстановке культурного центра куда приятнее.

16 декабря в «Типографии» — исполнение классических итальянских пьес на оригинальных инструментах от ансамбля Gnessin Baroque.