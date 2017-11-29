Встреча с режиссёром: Алексей Учитель

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает на встречу с режиссером Алексеем Учителем и показ его нового фильма «Матильда». Традиционно после показа режиссер пообщается с публикой.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить историю. Любовь, ставшая легендой. Фильм рассказывает о романтических взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова (Ларс Айдингер) и балерины императорского театра Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). Действие фильма происходит с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Федоровной в 1896 году.

Съемки картины проходили в Мариинском театре, в Екатерининском, Александровском, Юсуповском и Елагиноостровском дворцах. Специально для фильма были построены декорации Успенского собора, Дворца на Речном понтоне и интерьеры вагонов Императорского железнодорожного состава. Кинокритики, уже оценившие фильм, отметили богатство постановки, и яркую, поэтическую атмосферу «Матильды».

В итоге «Матильда» — это не только красивая история любви принца к безродной красавице, но и яркий, почти сказочный образ вечной России с ее золотыми куполами, строгостью Кремля, роскошью дворцов и блеском театральных сцен.

В главных ролях: Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Вход по билетам. Стоимость билета — 400 рублей. Билеты поступят в продажу 1 декабря в 11:00

Билеты можно приобрести по следующим адресам:

Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12), тел.: +7 (4872) 47-35-80 . Режим работы: вторник — воскресенье 11:00 — 19:00, выходной — понедельник

. Режим работы: вторник — воскресенье 11:00 — 19:00, выходной — понедельник Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а),

тел.: 8 (48751) 76−396

справка

Алексей Учитель — кинорежиссер и продюсер, народный артист Российской Федерации (2002), генеральный директор киностудии «РОК». С 2010 года является Президентом Международного кинофестиваля «Послание к Человеку». Автор художественных фильмов «Мания Жизели» (1995), «Дневник его жены» (2000), «Прогулка» (2003), «Космос как предчувствие» (2005), «Пленный» (2008), «Край» (2010), «Восьмерка» (2013).

Обладатель премии «Ника» и Гран-при «Кинотавра» за фильм «Дневник его жены», посвященный биографии Ивана Бунина. Обладатель главного приза XXVII ММКФ — «Золотого Святого Георгия» и премии «Золотой орел» за лучшую режиссерскую работу за фильм «Космос как предчувствие».