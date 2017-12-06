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Звездные войны: Последние джедаи

Звездные войны: Последние джедаи

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Райан Джонсон
  
Актеры:
Дэйзи Ридли, Том Харди, Билли Лурд, Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Лора Дерн, Гвендолин Кристи, Домнэлл Глисон
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
150 мин
  

 

Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом.

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Сегодня
09:00 3D Октябрь
10:00 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Азот (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
12:00 3D Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:50 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Октябрь
13:05 3D Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Киносити
13:50 3D Синема Стар
13:55 Союз (Алексин)
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 3D Юность (Узловая)
14:50 3D Синема 3D (Кимовск)
14:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Октябрь
15:10 Киносити
15:10 3D Азимут (Богородицк)
15:20 Алмаз Синема
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Синема Стар
16:00 3D Киносити
16:00 Октябрь
16:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 3D Союз (Алексин)
16:50 Киносити
16:50 3D Алмаз Синема
17:05 3D Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Союз (Алексин)
19:00 Синема Стар
19:00 3D Синема 3D (Кимовск)
19:00 3D Юность (Узловая)
19:00 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Азимут (Богородицк)
19:40 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 3D Октябрь
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
21:00 3D Союз (Алексин)
21:00 Алмаз Синема
21:05 3D Родина (Ясногорск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Юность (Узловая)
21:50 3D Синема 3D (Кимовск)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Киносити
22:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:30 3D Азимут (Богородицк)
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 3D Октябрь
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 3D Синема Стар
23:45 Союз (Алексин)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
00:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 3D Октябрь
10:00 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Азот (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
12:00 3D Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:50 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Октябрь
13:05 3D Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 3D Синема Стар
13:50 Киносити
13:55 Союз (Алексин)
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 3D Юность (Узловая)
14:50 3D Синема 3D (Кимовск)
14:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Азимут (Богородицк)
15:10 Киносити
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Алмаз Синема
15:40 Синема Стар
16:00 Октябрь
16:00 3D Киносити
16:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 3D Союз (Алексин)
16:50 3D Алмаз Синема
16:50 Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Синема Стар
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Союз (Алексин)
19:00 3D Синема 3D (Кимовск)
19:00 3D Юность (Узловая)
19:00 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:00 3D Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Азимут (Богородицк)
19:40 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 3D Октябрь
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
20:20 3D Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Союз (Алексин)
21:00 Киносити
21:00 Алмаз Синема
21:05 3D Родина (Ясногорск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Юность (Узловая)
21:50 3D Синема 3D (Кимовск)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Киносити
22:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:30 3D Азимут (Богородицк)
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 3D Октябрь
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 3D Синема Стар
23:45 Союз (Алексин)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
00:30 Синема Стар
00:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 декабря, суббота
09:00 3D Октябрь
10:00 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Азот (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
12:00 3D Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:50 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Октябрь
13:05 3D Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Киносити
13:50 3D Синема Стар
13:55 Союз (Алексин)
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 3D Юность (Узловая)
14:50 3D Синема 3D (Кимовск)
14:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Азимут (Богородицк)
15:10 Киносити
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Алмаз Синема
15:40 Синема Стар
16:00 Октябрь
16:00 3D Киносити
16:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 3D Союз (Алексин)
16:50 3D Алмаз Синема
16:50 Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Синема Стар
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Союз (Алексин)
19:00 3D Синема 3D (Кимовск)
19:00 3D Юность (Узловая)
19:00 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Азимут (Богородицк)
19:40 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 3D Октябрь
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
20:20 3D Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Союз (Алексин)
21:00 Киносити
21:00 Алмаз Синема
21:05 3D Родина (Ясногорск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Юность (Узловая)
21:50 3D Синема 3D (Кимовск)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Киносити
22:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:30 3D Азимут (Богородицк)
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 3D Октябрь
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 3D Синема Стар
23:45 Союз (Алексин)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
00:30 Синема Стар
00:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55 Киносити
17 декабря, воскресенье
09:00 3D Октябрь
10:00 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Азот (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
12:00 3D Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:50 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Октябрь
13:05 3D Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 3D Синема Стар
13:50 Киносити
13:55 Союз (Алексин)
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 3D Юность (Узловая)
14:50 3D Синема 3D (Кимовск)
14:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Азимут (Богородицк)
15:10 Киносити
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Алмаз Синема
15:40 Синема Стар
16:00 Октябрь
16:00 3D Киносити
16:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 3D Союз (Алексин)
16:50 Киносити
16:50 3D Алмаз Синема
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Синема Стар
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Союз (Алексин)
19:00 3D Синема 3D (Кимовск)
19:00 3D Юность (Узловая)
19:00 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:00 3D Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Азимут (Богородицк)
19:40 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 3D Октябрь
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
20:20 3D Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Союз (Алексин)
21:00 Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:05 3D Родина (Ясногорск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Юность (Узловая)
21:50 3D Синема 3D (Кимовск)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Киносити
22:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:30 3D Азимут (Богородицк)
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 3D Октябрь
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Союз (Алексин)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
00:30 Синема Стар
00:55 Киносити
18 декабря, понедельник
09:00 3D Октябрь
10:00 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Азот (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
12:00 3D Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
13:00 Октябрь
13:05 3D Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Киносити
13:50 3D Синема Стар
13:55 Союз (Алексин)
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Синема 3D (Кимовск)
14:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Октябрь
15:10 Киносити
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Алмаз Синема
15:40 Синема Стар
16:00 Октябрь
16:00 3D Киносити
16:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 3D Союз (Алексин)
16:50 3D Алмаз Синема
16:50 Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Синема Стар
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Союз (Алексин)
19:00 3D Синема 3D (Кимовск)
19:00 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 3D Октябрь
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Союз (Алексин)
21:00 Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:05 3D Родина (Ясногорск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 3D Синема 3D (Кимовск)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Киносити
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 3D Октябрь
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Союз (Алексин)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
19 декабря, вторник
09:00 3D Октябрь
10:00 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Синема Стар
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Азот (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
12:00 3D Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
13:00 Октябрь
13:05 3D Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Синема Стар
13:50 Киносити
13:55 Союз (Алексин)
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 3D Юность (Узловая)
14:50 3D Синема 3D (Кимовск)
14:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Октябрь
15:10 Киносити
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Алмаз Синема
15:40 Синема Стар
16:00 Октябрь
16:00 3D Киносити
16:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 3D Союз (Алексин)
16:50 Киносити
16:50 3D Алмаз Синема
17:00 3D Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Союз (Алексин)
19:00 3D Синема 3D (Кимовск)
19:00 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:00 3D Киносити
19:00 3D Юность (Узловая)
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 3D Октябрь
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Союз (Алексин)
21:00 Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:05 3D Родина (Ясногорск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Юность (Узловая)
21:50 3D Синема 3D (Кимовск)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Киносити
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 3D Октябрь
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Союз (Алексин)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
20 декабря, среда
09:00 3D Октябрь
10:00 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:30 3D Синема Стар
10:50 Киносити
11:40 3D Азот (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
12:00 3D Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
13:00 Октябрь
13:05 3D Киносити
13:50 Киносити
13:50 3D Синема Стар
13:55 Союз (Алексин)
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:45 3D Юность (Узловая)
14:50 3D Синема 3D (Кимовск)
14:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Октябрь
15:10 Киносити
15:10 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:20 Алмаз Синема
15:40 Синема Стар
16:00 Октябрь
16:00 3D Киносити
16:30 3D Союз (Алексин)
16:50 Киносити
16:50 3D Алмаз Синема
17:05 3D Синема Стар
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:40 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Союз (Алексин)
19:00 3D Синема 3D (Кимовск)
19:00 Октябрь
19:00 3D Юность (Узловая)
19:00 3D Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 3D Алмаз Синема
19:40 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Киносити
20:00 3D Октябрь
20:20 3D Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
21:00 3D Союз (Алексин)
21:00 Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:05 3D Родина (Ясногорск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Юность (Узловая)
21:50 3D Синема 3D (Кимовск)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Киносити
22:30 3D Азимут (Богородицк)
22:50 Киносити
23:00 3D Октябрь
23:45 Союз (Алексин)
23:55 Киносити
21 декабря, четверг
11:55 Союз (Алексин)
13:55 Союз (Алексин)
16:30 3D Союз (Алексин)
18:50 3D Союз (Алексин)
21:00 3D Союз (Алексин)
23:45 Союз (Алексин)
22 декабря, пятница
11:55 Союз (Алексин)
13:55 Союз (Алексин)
16:30 3D Союз (Алексин)
18:50 3D Союз (Алексин)
21:00 3D Союз (Алексин)
23:45 Союз (Алексин)
23 декабря, суббота
11:55 Союз (Алексин)
13:55 Союз (Алексин)
16:30 3D Союз (Алексин)
18:50 3D Союз (Алексин)
21:00 3D Союз (Алексин)
23:45 Союз (Алексин)
24 декабря, воскресенье
11:55 Союз (Алексин)
13:55 Союз (Алексин)
16:30 3D Союз (Алексин)
18:50 3D Союз (Алексин)
21:00 3D Союз (Алексин)
23:45 Союз (Алексин)
25 декабря, понедельник
11:55 Союз (Алексин)
13:55 Союз (Алексин)
16:30 3D Союз (Алексин)
18:50 3D Союз (Алексин)
21:00 3D Союз (Алексин)
23:45 Союз (Алексин)
26 декабря, вторник
11:55 Союз (Алексин)
13:55 Союз (Алексин)
16:30 3D Союз (Алексин)
18:50 3D Союз (Алексин)
21:00 3D Союз (Алексин)
23:45 Союз (Алексин)
27 декабря, среда
11:55 Союз (Алексин)
13:55 Союз (Алексин)
16:30 3D Союз (Алексин)
18:50 3D Союз (Алексин)
21:00 3D Союз (Алексин)
23:45 Союз (Алексин)
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