Звездные войны: Последние джедаи
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 14.12.2017
Режиссер:
Райан Джонсон
Актеры:
Дэйзи Ридли, Том Харди, Билли Лурд, Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Лора Дерн, Гвендолин Кристи, Домнэлл Глисон
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
150 мин
Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом.
Сегодня
Завтра
16 декабря, суббота
17 декабря, воскресенье
18 декабря, понедельник
19 декабря, вторник
20 декабря, среда
21 декабря, четверг
|11:55
|Союз (Алексин)
|13:55
|Союз (Алексин)
|16:30 3D
|Союз (Алексин)
|18:50 3D
|Союз (Алексин)
|21:00 3D
|Союз (Алексин)
|23:45
|Союз (Алексин)
22 декабря, пятница
|11:55
|Союз (Алексин)
|13:55
|Союз (Алексин)
|16:30 3D
|Союз (Алексин)
|18:50 3D
|Союз (Алексин)
|21:00 3D
|Союз (Алексин)
|23:45
|Союз (Алексин)
23 декабря, суббота
|11:55
|Союз (Алексин)
|13:55
|Союз (Алексин)
|16:30 3D
|Союз (Алексин)
|18:50 3D
|Союз (Алексин)
|21:00 3D
|Союз (Алексин)
|23:45
|Союз (Алексин)
24 декабря, воскресенье
|11:55
|Союз (Алексин)
|13:55
|Союз (Алексин)
|16:30 3D
|Союз (Алексин)
|18:50 3D
|Союз (Алексин)
|21:00 3D
|Союз (Алексин)
|23:45
|Союз (Алексин)
25 декабря, понедельник
|11:55
|Союз (Алексин)
|13:55
|Союз (Алексин)
|16:30 3D
|Союз (Алексин)
|18:50 3D
|Союз (Алексин)
|21:00 3D
|Союз (Алексин)
|23:45
|Союз (Алексин)
26 декабря, вторник
|11:55
|Союз (Алексин)
|13:55
|Союз (Алексин)
|16:30 3D
|Союз (Алексин)
|18:50 3D
|Союз (Алексин)
|21:00 3D
|Союз (Алексин)
|23:45
|Союз (Алексин)
27 декабря, среда
|11:55
|Союз (Алексин)
|13:55
|Союз (Алексин)
|16:30 3D
|Союз (Алексин)
|18:50 3D
|Союз (Алексин)
|21:00 3D
|Союз (Алексин)
|23:45
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:10
3D 19:40
3D 22:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:40
3D 14:20
3D 18:40
3D 21:20
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:00
15:20
3D 16:50
18:10
3D 19:40
21:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:50
19:05
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 10:45
12:50
3D 13:35
3D 16:25
17:30
3D 19:15
20:20
3D 22:05
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:15
3D 13:05
13:50
15:10
3D 16:00
16:50
18:05
3D 19:00
19:50
21:00
3D 22:00
22:50
23:55
|Октябрь
|
3D 09:00
10:00
3D 12:00
13:00
3D 15:00
16:00
19:00
3D 20:00
3D 23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 19:00
3D 21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
10:55
11:35
3D 12:15
3D 13:20
14:00
14:40
15:20
3D 16:25
17:05
17:45
3D 18:25
19:00
3D 19:30
20:10
20:50
21:30
22:35
3D 22:35
23:15
23:55
00:35
|Синема Стар
|
3D 10:30
12:20
3D 13:50
15:40
3D 17:05
19:00
3D 20:20
3D 23:40
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:45
3D 19:00
3D 21:40
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:10
3D 19:40
3D 22:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:40
3D 14:20
3D 18:40
3D 21:20
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:00
15:20
3D 16:50
18:10
3D 19:40
21:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:50
19:05
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 10:45
12:50
3D 13:35
3D 16:25
17:30
3D 19:15
20:20
3D 22:05
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:15
3D 13:05
13:50
15:10
3D 16:00
16:50
18:05
3D 19:00
19:50
21:00
3D 22:00
22:50
23:55
|Октябрь
|
3D 09:00
10:00
3D 12:00
13:00
3D 15:00
16:00
19:00
3D 20:00
3D 23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 19:00
3D 21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
10:55
11:35
3D 12:15
3D 13:20
14:00
14:40
15:20
3D 16:25
17:05
17:45
3D 18:25
19:00
3D 19:30
20:10
20:50
21:30
22:35
3D 22:35
23:15
23:55
00:35
|Синема Стар
|
3D 10:30
12:20
3D 13:50
15:40
3D 17:05
19:00
3D 20:20
3D 23:40
00:30
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:45
3D 19:00
3D 21:40
16 декабря, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:10
3D 19:40
3D 22:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:40
3D 14:20
3D 18:40
3D 21:20
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:00
15:20
3D 16:50
18:10
3D 19:40
21:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:50
19:05
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 10:45
12:50
3D 13:35
3D 16:25
17:30
3D 19:15
20:20
3D 22:05
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:15
3D 13:05
13:50
15:10
3D 16:00
16:50
18:05
3D 19:00
19:50
21:00
3D 22:00
22:50
23:55
00:55
|Октябрь
|
3D 09:00
10:00
3D 12:00
13:00
3D 15:00
16:00
19:00
3D 20:00
3D 23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 19:00
3D 21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
10:55
11:35
3D 12:15
3D 13:20
14:00
14:40
15:20
3D 16:25
17:05
17:45
3D 18:25
19:00
3D 19:30
20:10
20:50
21:30
22:35
3D 22:35
23:15
23:55
00:35
|Синема Стар
|
3D 10:30
12:20
3D 13:50
15:40
3D 17:05
19:00
3D 20:20
3D 23:40
00:30
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:45
3D 19:00
3D 21:40
17 декабря, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:10
3D 19:40
3D 22:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:40
3D 14:20
3D 18:40
3D 21:20
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:00
15:20
3D 16:50
18:10
3D 19:40
21:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:50
19:05
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 10:45
12:50
3D 13:35
3D 16:25
17:30
3D 19:15
20:20
3D 22:05
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:15
3D 13:05
13:50
15:10
3D 16:00
16:50
18:05
3D 19:00
19:50
21:00
3D 22:00
22:50
23:55
00:55
|Октябрь
|
3D 09:00
10:00
3D 12:00
13:00
3D 15:00
16:00
19:00
3D 20:00
3D 23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 19:00
3D 21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
10:55
11:35
3D 12:15
3D 13:20
14:00
14:40
15:20
3D 16:25
17:05
17:45
3D 18:25
19:00
3D 19:30
20:10
20:50
21:30
22:35
3D 22:35
23:15
23:55
|Синема Стар
|
3D 10:30
12:20
3D 13:50
15:40
3D 17:05
19:00
3D 20:20
00:30
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:45
3D 19:00
3D 21:40
18 декабря, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:40
3D 14:20
3D 18:40
3D 21:20
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:00
15:20
3D 16:50
18:10
3D 19:40
21:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:50
19:05
21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:15
3D 13:05
13:50
15:10
3D 16:00
16:50
18:05
3D 19:00
19:50
21:00
3D 22:00
22:50
23:55
|Октябрь
|
3D 09:00
10:00
3D 12:00
13:00
3D 15:00
16:00
19:00
3D 20:00
3D 23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 19:00
3D 21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
10:55
11:35
3D 12:15
3D 13:20
14:00
14:40
15:20
3D 16:25
17:05
17:45
3D 18:25
19:00
3D 19:30
20:10
20:50
21:30
22:35
3D 22:35
23:15
23:55
|Синема Стар
|
3D 10:30
12:20
3D 13:50
15:40
3D 17:05
19:00
3D 20:20
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
19 декабря, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:40
3D 14:20
3D 18:40
3D 21:20
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:00
15:20
3D 16:50
18:10
3D 19:40
21:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:50
19:05
21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:15
3D 13:05
13:50
15:10
3D 16:00
16:50
18:05
3D 19:00
19:50
21:00
3D 22:00
22:50
23:55
|Октябрь
|
3D 09:00
10:00
3D 12:00
13:00
3D 15:00
16:00
19:00
3D 20:00
3D 23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 19:00
3D 21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
10:55
11:35
3D 12:15
3D 13:20
14:00
14:40
15:20
3D 16:25
17:05
17:45
3D 18:25
19:00
3D 19:30
20:10
20:50
21:30
22:35
3D 22:35
23:15
23:55
|Синема Стар
|
3D 10:20
12:20
3D 13:40
15:40
3D 17:00
19:00
3D 20:20
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:45
3D 19:00
3D 21:40
20 декабря, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:10
3D 19:40
3D 22:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:40
3D 14:20
3D 18:40
3D 21:20
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:00
15:20
3D 16:50
18:10
3D 19:40
21:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:50
19:05
21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:15
3D 13:05
13:50
15:10
3D 16:00
16:50
18:05
3D 19:00
19:50
21:00
3D 22:00
22:50
23:55
|Октябрь
|
3D 09:00
10:00
3D 12:00
13:00
3D 15:00
16:00
19:00
3D 20:00
3D 23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 19:00
3D 21:50
|Синема Стар
|
3D 10:30
12:20
3D 13:50
15:40
3D 17:05
19:00
3D 20:20
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 14:45
3D 19:00
3D 21:40
21 декабря, четверг
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
22 декабря, пятница
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
23 декабря, суббота
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
24 декабря, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
25 декабря, понедельник
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
26 декабря, вторник
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45
27 декабря, среда
|Союз (Алексин)
|
11:55
13:55
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:00
23:45