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Новогодний переполох

Новогодний переполох

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Кирилл Папакуль
  
Актеры:
Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Мария Вэй, Эрик Тевосов, Ренат Мухамбаев
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

 

Наверняка вы давно не играли в снежки... А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

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13:50 Алмаз Синема
13:50 Победа (Новомосковск)
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13:50 Алмаз Синема
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17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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