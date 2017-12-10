Новогодний переполох
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 14.12.2017
Режиссер:
Кирилл Папакуль
Актеры:
Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Мария Вэй, Эрик Тевосов, Ренат Мухамбаев
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
84 мин
Наверняка вы давно не играли в снежки... А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.
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17 декабря, воскресенье
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|13:10
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|16:30
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19 декабря, вторник
|10:00
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|10:30
|Алмаз Синема
|12:20
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|12:40
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|13:50
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20 декабря, среда
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|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:50
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|13:50
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|16:30
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|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
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|Победа (Новомосковск)
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|21:20
|Алмаз Синема
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|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Октябрь
Сегодня
|Алмаз Синема
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10:30
13:50
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
15:45
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|Киносити
|
12:40
16:30
20:20
|Октябрь
|
18:00
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
13:50
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:10
22:05
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|
12:20
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Завтра
|Алмаз Синема
|
10:30
13:50
21:20
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|
10:25
15:45
19:20
|Киносити
|
12:40
16:30
20:20
|Октябрь
|
18:00
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
13:50
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:10
22:05
|Союз (Алексин)
|
12:20
21:35
16 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
10:30
13:50
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
15:45
19:20
|Киносити
|
12:40
16:30
20:20
02:00
|Октябрь
|
18:00
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
13:50
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:10
22:05
|Союз (Алексин)
|
12:20
21:35
17 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:30
13:50
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
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|
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|
18:00
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
13:50
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:10
22:05
|Союз (Алексин)
|
12:20
21:35
18 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:30
13:50
21:20
|Киносити
|
12:40
16:30
20:20
|Октябрь
|
18:00
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
13:50
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:10
22:05
|Союз (Алексин)
|
12:20
21:35
19 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
10:30
13:50
21:20
|Киносити
|
12:40
16:30
20:20
|Октябрь
|
18:00
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
13:50
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:10
22:05
|Союз (Алексин)
|
12:20
21:35
20 декабря, среда
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10:30
13:50
21:20
|Киносити
|
12:40
16:30
20:20
|Октябрь
|
18:00
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
13:50
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:10
22:05
|Союз (Алексин)
|
12:20
21:35