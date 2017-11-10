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Симфонический оркестр Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер — народный артист России Валерий Гергиев.

В 2017 году Мариинский театр широко празднует 85-летие Родиона Константиновича Щедрина. Его юбилею были посвящены концерты и спектакли Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Владикавказе. В декабре специальные акции к юбилею Родиона Щедрина пройдут в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мюнхене.

С 16 по 22 декабря Мариинский театр трижды выступит на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского, представив сочинения композитора-юбиляра.

15 декабря в честь юбилея композитора музыканты выступят в Туле, на родине отца Родиона Щедрина.

Творчество Родиона Константиновича Щедрина занимает особое место в репертуаре Мариинского театра. За годы плодотворной творческой дружбы с композитором в Мариинском театре были исполнены многие его произведения, некоторые — впервые. Здесь поставлены большинство его опер, три из пяти балетов, часто звучат симфонические сочинения.

Специально к открытию Мариинского-2 Щедрин написал оперу «Левша», а в декабре 2015 года состоялась премьера его оперы «Рождественская сказка». Оба сочинения композитор посвятил Гергиеву и Мариинскому театру.

Цена билета: 1600−2800 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
15 декабря 2017, пятница
18:00
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