Выходные в Туле: 10-12 августа

На выходных обязательно делаем зарядку и пьём чай с ароматным мёдом этого урожая. Также ностальгируем по 80-90-м и заряжаемся энергией на музыкальных джем-сейшнах.

В общем, как всегда, вас ждет много интересного. В этом обзоре мы собрали все самые интересные события, которые состоятся на этих выходных. Читайте и выбирайте занятие по душе.

День физкультурника

Когда: 11 августа, суббота, 10.00

Где: Тула, площадь Ленина

Вход свободный.

В субботу на площади Ленина весь день будут проходить спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника. Приятный бонус — праздничная программа от мотоклуба «Ночные волки».

На входе каждому участнику будут бесплатно вручать бутылочку воды и пряник «Физкульт-привет». На сцене выступят воспитанники спортивных школ и пройдут мастер-классы от ведущих фитнес-тренеров.

Гости смогут принять участие в лотереях и конкурсах и выиграть приз — абонемент в плавательный бассейн и билеты на матч «Арсенал» – «Ахмат».

На тематических площадках состоятся мини-турниры и мастер-классы по разным видам спорта (самбо, дзюдо, греко-римская борьба, бокс, футбол, паркур, хоккей, пейнтбол, стрельба из лука). Желающие смогут сдать нормы ГТО в центре тестирования и поучаствовать в эстафетах.

Когда: 11 августа, суббота, 12.00

Где:Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный

В честь Дня физкультурника в парке им. Белоусова состоятся спортивные соревнования. Для взрослых пройдет фестиваль «Универсальный солдат». В программе – множество силовых упражнений: тяга бронеавтомобиля «Тигр», «тачка» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое. Для зрителей будут работать выставка оружия и полевая кухня.

Для юных посетителей подготовлена своя программа: веселая эстафета и силовые упражнения. Победителей ждут кубки, медали и призы. Начало праздника в 12.00 у у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова со стороны ул. Ф. Энгельса.

Когда: 11 августа, суббота, 21.00

Где: "Мёд", культурно-развлекательный комплекс, Тула, улица Чапаева, 51

Цена: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00





В честь Дня физкультурника в клубе «Мёд» пройдёт ночные спортивные занятия. В программе весёлые спортивные конкурсы, победители которых получат сертификаты на сумму более 15000 рублей от фитнес-центра Легенда. И все это под музыкальные сеты dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.

События

Когда: 11 августа, суббота, 08.00

Где: Центральная площадь, г. Епифань

Цена: 150 р., дети до 7 лет — бесплатно; экскурсионный тур: дети до 16 лет — 1375 руб./чел.; учащиеся (старше 16 лет/студенты/пенсионеры — 1525 руб./чел.; другие категории — 1575 руб./чел.

В субботу на центральной площади Епифани пройдет фестиваль «Епифанская ярмарка». По традиции гостей праздника ждет насыщенная культурная программа.

Весь день на площади будет работать ярмарка, где можно попробовать медку и купить баночку мёда свежего урожая, приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества. Там же будут работать и другие развлекательные площадки: мастер-классы народных умельцев, соревнования казаков и чемпионат пчеловодов Епифани. С 10.00 до 18.00 можно посетить экскурсии в музее купеческого быта.

Кроме всего вышеперечисленного гостей ждет и музыкальная программа. На площади пройдет концерт «На Дону стоим! Дон славим!» с выступлением ведущих коллективов Тульской области и других регионов. Гости могут добраться до места проведения самостоятельно или заказать комплексную экскурсионную поездку из Тулы. Подробности в афише.

Когда: 12 августа, воскресенье, 10.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный

В воскресенье на фонтанной площади парка им. Белоусова состоится ежегодный праздник — День мёда. Для гостей будет работать медовая ярмарка, на которой можно продегустировать и приобрести различные сорта мёда и медовую продукцию. В 13.00 на эстраде начнется концертная программа с участием фольклорных ансамблей «Гармошечка» и «Смородина», вокального ансамбля русской песни «Журавушка» и многих других.

Также на территории парка будут работать тематические и игровые площадки и состоится медовая лотерея.

Концерты

Когда: 11 августа, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.





В субботу на сцене развлекательного комплекса «Золотой город» выступит белорусский ВИА «Сябры». Коллектив стал известен в середине 70-х годов, основу его репертуара составляют фолк-рок и эстрадные композиции. Необычное название коллектива переводится как «друзья», поэтому они смогли пройти огонь, и воду, и медные трубы, а в 1984 году группа была удостоена высокой награды — она получила премию Ленинского комсомола Белоруссии. С тех пор коллектив остается востребованным и его композиции знакомы многим слушателям. Билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 12 августа, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

В воскресенье на сцене фестиваля в «Золотом городе» состоится концерт певицы из Греции Ксении Георгиади. Певица неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». Наиболее известны такие исполняемые ею песни, как «Ищу тебя», «Уроки музыки», «Добрая столица», «Ожидание», «Наша любовь», «Я тебя не прощу», «Радоваться жизни» и др. Билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Музыкальные события

Когда: 12 августа, воскресенье, 17.00

Где: Тула, площадь Ленина

Вход свободный

В воскресенье на площади Ленина впервые пройдет большой открытый музыкальный фестиваль тульских рэп-исполнителей. Вас ждут острые рифмы и панчи, импровизации от самых ярких и интересных рэп-исполнителей: H1MARU, David White, Onesay, S.L.A, Mistaken, Killmeneeon, Sasha 3.14, Origami

Также на сцене выступят известные танцевальные коллективы Тулы: BM1, «НЕО», «Элевация». Фестиваль пройдет в рамках программы проекта «Нескучный город».

Когда: 11 августа, суббота, 11.30

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: участники — 300 р., зрители — 200 р., мастер-класс — 400 р.

В субботу состоится очередная вечеринка из серии Tula House Jam. Это комплекс мероприятий, посвященных истории и развитию хаус-культуры, танцевальному направлению и созданию музыкальных сетов в этом стиле. Гостей ждут мастер-классы, танцевальные баттлы, лекции, кинопоказ и вечеринка.

Веселые выходные

Когда: 10 августа, пятница, 16.00 (по пятницам)

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Вход свободный

Каждую пятницу Тульский областной центр молодёжи приглашает всех жителей города посетить летнее пространство на территории ДКЖ. Гостей ждёт увлекательная программа: выступление творческих коллективов, мастер-классы, интерактивы и многое другое.

Когда: 11 августа, суббота, 12.00 (каждую субботу)

Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б

Вход на территорию двора свободный

«Субботея» — это еженедельные развлекательные мероприятия — отличный вариант семейного отдыха в выходной день. По традиции для гостей готовится насыщенная программа: тематические мастер-классы, экскурсии, квесты, народные игры, кинопоказ. На этих выходных гусь-блогер Добрыня приглашает провести время в «Плотницкой слободе». Посетители смогут можно расписать деревянного гусенка-магнитик или домик, создать солярный оберег «Божье око», увидеть старинные плотницкие инструменты и архивные документы и образцы наличников на экскурсии в выставочном комплексе «Тульский резной наличник». На территории двора будет работать площадка деревянных игр: крокет, особые крестики-нолики, место, где можно собрать поленницу или распилить бревно. Также гостей ждет новый квест-бук «Тайна ремесленного двора «Добродей» и показ фильма «Прощание с Петербургом» (12+) в летнем кинотеатре под открытым небом «Майский».

Спорт

Когда: 12 августа, воскресенье, 16.30

Где: «Арсенал», Центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно — бесплатно

В воскресенье на Центральном стадионе состоится 3-й тур чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой г. Грозный «Ахмат».

Привет из прошлого

Когда: 10 августа, пятница, 22.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный

В пятницу в «Типографии» пройдет дискотека 80-х. На один вечер здесь воцарится атмосфера неоновых огней, ярких расцветок и безудержного веселья.

Музыкальные сеты будет создавать DJ Кирюхин — знаток клубной синти-классики золотой эры 80-х.

Приходите на вечеринку в винтажных нарядах, с макияжем с блёстками и яркой губной помадой!

Когда: 18 августа, суббота, 23.00

Где: «Долина Х», центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Ивановские Дачи»

Цена: 150-300 р.

В «Долине Х» состоится вечеринка в стиле 90-х. Это гораздо больше, чем просто вечеринка! Это возвращение в мир, где музыку слушали на кассетах.

Супердискотека 90-х возвращает в детство, когда мы обменивались на переменке вкладышами, вырывали странички с замечаниями из дневника, спешили домой рубиться в «Сегу» и «Денди», а по вечерам всей семьей смотрели «Санта-Барбару». Строго 18+ с предъявлением документов.

Эскурсии

Когда: 11-12 августа, суббота-воскресенье, 12.00

Где: Музей «Тульские самовары», Тула, улица Менделеевская, 8

Цена: 200 р.

Экскурсионный автобус отправляется от Музея самоваров через Заречье в родовую усадьбу известного славянофила, философа и общественного деятеля А. С. Хомякова . «Богучарово» представляет собой единственную усадьбу семейства Хомяковых, которая сохранилась в первозданном виде.

По ходу движения для гостей ведется обзорная экскурсия, где рассказывается об основных достопримечательностях Зареченского района до момента прибытия в усадьбу. Первым пунктом экскурсии станет недавно отреставрированный дом А. С. Хомякова . После экскурсии по дому писателя можно будет осмотреть действующий храм во имя Сретения Господня и колокольню в виде уменьшенной «копии» Кампаниллы собора св. Марка в Венеции.

Следующим пунктом экскурсии станет прогулка по английскому и французскому паркам с особой системой каскадных прудов.

На память об усадьбе гости увезут приятные сувениры, сделанные собственными руками. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах Тульского историко-архитектурного музея (Тула, пр. Ленина, 27).

Когда: 12 августа, воскресенье, 16.00 по предварительной записи по тел.: +7 (48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73

Где: «Куликово поле», музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

Цена: 350 руб./чел. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно

В воскресенье в музейном комплексе «Куликово поле» пройдет велосипедная экскурсия по традиционному для этих мест маршруту. Участники проедут до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой дубраве, где ждал своего часа засадный полк, на этот раз мы предлагаем на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит вам ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Лекции

Когда: 10 августа, пятница, 18.00

Где: Мемориальный музей Н. И. Белобородова , Тула, проспект Ленина, 16

Цена: 50 р.

На лекции вы ознакомитесь с историей основания Центрального парка культуры и отдыха и жизнью его основателя П. П. Белоусова . В наше время парк стал главным природно-экологическим оазисом Тулы.

Когда: 11 августа, суббота, 14.00

Где: «Тульские самовары», музей, Тула, улица Менделеевская, 8

Цена: 100 р.

В субботу в музее «Тульские самовары» пройдет лекция, посвященная традициям дворянского чаепития. Вы узнаете, что означает «пить чай по-русски» и о том, какие традиции были в чайной церемонии дворян. В завершение лекции участники смогут пообщаться друг с другом за чашкой ароматного напитка и продегустировать яблочное варенье с корицей.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Они, как ни странно, посвящены научным исследованиям. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит фантастический триллер по мотивам знаменитого американского бестселлера «Мэг». Книга рассказывает о доисторических водных хищниках гигантских размеров, которые, как выясняется, вовсе не вымерли в древнюю эпоху, а представляют вполне себе реальную опасность даже в наши дни.

Бывший моряк-подводник США по просьбе властей должен выполнить важное задание — вызволить из ловушки исследователей Марианской впадины, которые застряли на глубине из-за неисправности их бункера. Но вскоре выясняется, что проблема гораздо страшнее, чем кажется, — на дне обитает громадная хищная акула, которая попросту может проглотить человека целиком. Команда спасателей продумывает хитроумный план, как пробраться наверх из глубины Тихого океана и не стать обедом для хищника. В главной роли спасителя – Джейсон Стетхэм.

Цена: от 120 р.

Также на этой неделе в кино выходит канадский анимационный мультфильм «В поисках Йети». Действие мультфильма происходит в 1955 году, ученые собираются в экспедицию на поиски Йети. В деревне возле Гималайских гор им помогает дневник одного пропавшего исследователя, по которому ученые понимают, что дорога на вершину куда более сложная, чем они могли изначально представить. Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в опасное, но одновременно веселое приключение в самое сердце Гималаев.

Цена: от 120 р.

Еще одна киноновинка недели — комедия в жанре экшн «Шпион, который меня кинул» с тайными агентами, секретами и интригами и множеством смешных, нелепых, казусных ситуаций. Фильм о приключениях подруг, одну из которых накануне свадьбы по непонятной причине бросил жених. Девушки отправились в Европу, чтобы выяснить отношения, и узнали, что бывший жених – секретный агент, которого ищет банда киллеров. И теперь они вместе участвуют в погоне за преступниками, шпионских играх и забавных приключениях.

Цена: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.