Епифанская ярмарка
11 августа накануне Медового Спаса на центральной площади Епифани состоится традиционный Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».
В программе:
- продажа меда свежего урожая и чемпионат Епифани по пчеловодству
- концерт «На Дону стоим! Дон славим!» с выступлением ведущих коллективов Тульской области и других регионов
- выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества и мастер-классы народных умельцев
- соревнования казаков и экскурсии в Музей купеческого быта.
11 августа Музей купеческого быта будет открыт для посещения с 10:00 до 18:00.
Вы можете поехать на ярмарку самостоятельно или воспользоваться услугами отдела туризма музея-заповедника «Куликово поле». В этот день будет организована экскурсионная поездка из Тулы с посещением:
• Межрегионального фестиваля «Епифанская ярмарка»;
• Музея купеческого быта в п. Епифань;
• Музейного комплекса «Куликово поле».
Полное расписание и подробная информация здесь.
Стоимость:
- билет с чаепитием — 150 р/чел. Дети до 7 лет посещают музей бесплатно, но в сопровождении взрослого с оплаченным экскурсионным билетом.
- экскурсионный тур — дети до 16 лет — 1375 Р/чел.; учащиеся (старше 16 лет)\студенты\пенсионеры — 1525 Р/чел.; другие категории — 1575 Р/чел.
Записаться на экскурсионную поездку и задать все интересующие вопросы можно по телефону: +7 4872 36 28 34, e-mail: tourism@kulpole.tula.net .