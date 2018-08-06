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Епифанская ярмарка

Епифанская ярмарка

11 августа накануне Медового Спаса на центральной площади Епифани состоится традиционный Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».

В программе:

  • продажа меда свежего урожая и чемпионат Епифани по пчеловодству
  • концерт «На Дону стоим! Дон славим!» с выступлением ведущих коллективов Тульской области и других регионов
  • выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества и мастер-классы народных умельцев
  • соревнования казаков и экскурсии в Музей купеческого быта.


11 августа Музей купеческого быта будет открыт для посещения с 10:00 до 18:00.


Вы можете поехать на ярмарку самостоятельно или воспользоваться услугами отдела туризма музея-заповедника «Куликово поле». В этот день будет организована экскурсионная поездка из Тулы с посещением:

• Межрегионального фестиваля «Епифанская ярмарка»;
• Музея купеческого быта в п. Епифань;
• Музейного комплекса «Куликово поле».

 

Полное расписание и подробная информация здесь.
Стоимость:

  • билет с чаепитием — 150 р/чел. Дети до 7 лет посещают музей бесплатно, но в сопровождении взрослого с оплаченным экскурсионным билетом.
  • экскурсионный тур — дети до 16 лет — 1375 Р/чел.; учащиеся (старше 16 лет)\студенты\пенсионеры — 1525 Р/чел.; другие категории — 1575 Р/чел.


Записаться на экскурсионную поездку и задать все интересующие вопросы можно по телефону: +7 4872 36 28 34, e-mail: tourism@kulpole.tula.net .

 

Где и когда?
Епифань
Епифань, Кимовский район
11 августа 2018, суббота
08:00
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