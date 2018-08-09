LEGEND #физрукпати
На ночном уроке физкультуры :
- прыгаем через козла, коня и вооон того симпатичного
- не сидим бревном
- забеги в мешках на скорость до бара
- кое-как ползаем, но только по канату
- протеиново-коньячные коктейли
- утренние водные процедуры, по желанию
Розыгрыш сертификатов на сумму более 15000 рублей от фитнес-центра Легенда.
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
11 августа 2018, суббота
21:00