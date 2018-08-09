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LEGEND #физрукпати

LEGEND #физрукпати

На ночном уроке физкультуры :

  • прыгаем через козла, коня и вооон того симпатичного
  • не сидим бревном
  • забеги в мешках на скорость до бара
  • кое-как ползаем, но только по канату
  • протеиново-коньячные коктейли
  • утренние водные процедуры, по желанию

Розыгрыш сертификатов на сумму более 15000 рублей от фитнес-центра Легенда.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
11 августа 2018, суббота
21:00
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