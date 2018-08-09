LEGEND #физрукпати

На ночном уроке физкультуры :

прыгаем через козла, коня и вооон того симпатичного

не сидим бревном

забеги в мешках на скорость до бара

кое-как ползаем, но только по канату

протеиново-коньячные коктейли

утренние водные процедуры, по желанию

Розыгрыш сертификатов на сумму более 15000 рублей от фитнес-центра Легенда.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00