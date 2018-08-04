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Шпион, который меня кинул

Шпион, который меня кинул

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 09.08.2018
 
Режиссер:
Сузанна Фогель
  
Актеры:
Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон, Иванна Сахно, Жюстин Уачсбергер, Оулавюр Дарри Оулафссон, Фред Меламед, Хасан Минхадж
  
Жанр:
комедия, экшен
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей — и киллеров — гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент...

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