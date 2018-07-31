День физкультурника
11 августа на площади Ленина состоится празднование Дня физкультурника. Весь день здесь будут проходить физкультурные и спортивные мероприятия.
В программе:
Сцена.
- флешмоб-акция со «звездой» #ФизкультприветТула11августа;
- концертная программа на главной сцене (награждения ветеранов спорта, тренеров, мастер-классы ведущих фитнес-клубов, показательные выступления воспитанников спортивных школ;
- лотереи, конкурсы, подарки, а также подведение итогов конкурса размещения в соцсетях фото- или видео тренировки с рассказом о том, как участник начал заниматься спортом и о его значении, сопроводив публикацию #ТулаСпортивная. Победители будут награждены абонементами в плавательный бассейн и билетами на матч «Арсенал-Ахмат».
Территория площади.
- мастер классы от футбольных школ «Лайк», «Юниор», «Детской Академии футбола Д. Аленичева»; мастер-класс по стрельбе из лука; мастер-классы по паркуру, хоккею, пейнтболу.
- презентации и мини-турниры спортивных школ города по самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, боксу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу.
- соревнования по стрит-болу «Оранжевый мяч», жиму лежа, тяжелой атлетике, армлифтингу, настольному теннису, шахматам, скиппингу, скандинавской ходьбе, беговелогонке, городошному спорту, скандинавской ходьбе.
- эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Мама, папа, я — спортивная семья»;
- ростовые куклы и аквагрим;
- работа Центра тестирования комплекса «ГТО»;
- медицинское обследование для населения в автобусах, предоставленных Министерством здравоохранения Тульской области;
- презентации спортивного магазина «Decathlon», магазина здорового питания «Olimp Food», магазина спортивного питания «2Scoll».
- праздничная программа от мотоклуба «Ночные волки»;
Бесплатная вода и пряник «Физкульт-привет» каждому участнику.
Вход свободный.
Дополнительная информация по ссылке
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
11 августа 2018, суббота
10:00