День физкультурника

11 августа на площади Ленина состоится празднование Дня физкультурника. Весь день здесь будут проходить физкультурные и спортивные мероприятия.

В программе:

Сцена.

флешмоб-акция со «звездой» #ФизкультприветТула11августа;

концертная программа на главной сцене (награждения ветеранов спорта, тренеров, мастер-классы ведущих фитнес-клубов, показательные выступления воспитанников спортивных школ;

лотереи, конкурсы, подарки, а также подведение итогов конкурса размещения в соцсетях фото- или видео тренировки с рассказом о том, как участник начал заниматься спортом и о его значении, сопроводив публикацию #ТулаСпортивная. Победители будут награждены абонементами в плавательный бассейн и билетами на матч «Арсенал-Ахмат».

Территория площади.

мастер классы от футбольных школ «Лайк», «Юниор», «Детской Академии футбола Д. Аленичева»; мастер-класс по стрельбе из лука; мастер-классы по паркуру, хоккею, пейнтболу.

презентации и мини-турниры спортивных школ города по самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, боксу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу.

соревнования по стрит-болу «Оранжевый мяч», жиму лежа, тяжелой атлетике, армлифтингу, настольному теннису, шахматам, скиппингу, скандинавской ходьбе, беговелогонке, городошному спорту, скандинавской ходьбе.

эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Мама, папа, я — спортивная семья»;

ростовые куклы и аквагрим;

работа Центра тестирования комплекса «ГТО»;

медицинское обследование для населения в автобусах, предоставленных Министерством здравоохранения Тульской области;

презентации спортивного магазина «Decathlon», магазина здорового питания «Olimp Food», магазина спортивного питания «2Scoll».

праздничная программа от мотоклуба «Ночные волки»;



Бесплатная вода и пряник «Физкульт-привет» каждому участнику.

Вход свободный.

Дополнительная информация по ссылке