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День физкультурника

День физкультурника

11 августа на площади Ленина состоится празднование Дня физкультурника. Весь день здесь будут проходить физкультурные и спортивные мероприятия.

В программе:

Сцена.

  • флешмоб-акция со «звездой» #ФизкультприветТула11августа;
  • концертная программа на главной сцене (награждения ветеранов спорта, тренеров, мастер-классы ведущих фитнес-клубов, показательные выступления воспитанников спортивных школ;
  • лотереи, конкурсы, подарки, а также подведение итогов конкурса размещения в соцсетях фото- или видео тренировки с рассказом о том, как участник начал заниматься спортом и о его значении, сопроводив публикацию #ТулаСпортивная. Победители будут награждены абонементами в плавательный бассейн и билетами на матч «Арсенал-Ахмат».

Территория площади.

  • мастер классы от футбольных школ «Лайк», «Юниор», «Детской Академии футбола Д. Аленичева»; мастер-класс по стрельбе из лука; мастер-классы по паркуру, хоккею, пейнтболу.
  • презентации и мини-турниры спортивных школ города по самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, боксу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу.
  • соревнования по стрит-болу «Оранжевый мяч», жиму лежа, тяжелой атлетике, армлифтингу, настольному теннису, шахматам, скиппингу, скандинавской ходьбе, беговелогонке, городошному спорту, скандинавской ходьбе.
  • эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Мама, папа, я — спортивная семья»;
  • ростовые куклы и аквагрим;
  • работа Центра тестирования комплекса «ГТО»;
  • медицинское обследование для населения в автобусах, предоставленных Министерством здравоохранения Тульской области;
  • презентации спортивного магазина «Decathlon», магазина здорового питания «Olimp Food», магазина спортивного питания «2Scoll».
  • праздничная программа от мотоклуба «Ночные волки»;


Бесплатная вода и пряник «Физкульт-привет» каждому участнику.

 

Вход свободный.

Дополнительная информация по ссылке

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
11 августа 2018, суббота
10:00
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