Настроение тульских подворотен

Разбиваем шаблоны, что по подворотням гуляют одни маргиналы, и отправляемся в мир ловушек времени и пространства, чтобы увидеть Тулу с неожиданной стороны.

Татьяна Афанасьева Друзья, сразу извиняюсь за качество некоторых фотографий, гуляла вечером и без профессионального фотографа, что впрочем позволило усилить атмосферу старины и тлена ;)

- У слова «подворотня», согласно авторитетным словарям, сразу несколько значений. В стародавние времена так называли широкую щель между воротами и землёй, откуда трусливо брехали шавки. Впрочем и доску, закрывающая эту щель, называли также! Надо же. А я всегда считала, что у слова одно значение, и подворотня - это проём в стене дома, своего рода тоннель, ведущий во двор. Мрачный и опасный, с букетом запахов и не всегда приятных, с мутной лужей при входе и яркой картинкой на выходе. Кстати, никогда не видела чистых и светлых подворотен... Мне кажется, это было бы предательством с их стороны. А так нормально, держат стиль, рождают смешанные чувства.

На фотографиях исключительно тульские подворотни. Серия «Избранные». Тула она разная, не только огнями на набережной играет :)

«Любимая вьюнком и не любимая властями». Тула, пр. Ленина. 28.







«Театральная подворотня с выходом в люди». Тула, ул. Каминского, 27.

«Самая домашняя. Только для своих». Тула, ул. Пушкинская, 25-а.

«Проходная! Почти как в Питере...» Тула, пр. Ленина, 21.



Ныряем! Прямо с проспекта, в эту самую подворотню, одну из самых крутых подворотен, которую ещё не успели прихватить и замуровать дельцы. Ловим! Настроение старой Тулы, неумытой и непричёсанной, той, что не для всех. Мечтаем! Что дома отреставрируют, дворик выложат булыжником, украсят кружевными фонарями, заставят цветочными горшками и маленькими круглыми столиками аля франсе. И тут же забываем...

«Атмосферная». Бухоновский переулок.



«Опутанная проводами и мыслями...» Тула, ул. Советская, 12.

«Подворотня голубых кровей». Тула, ул. Революции, 2. Фото сделано до открытия Кванториума.

«Дом врача Лаврова». Тула, ул. Ф. Энгельса, 30. Сейчас эта подворотня под угрозой полного исчезновения. Дом горел, на него набросили тряпку и, похоже, забыли. Фото из архива.

«Замуровали, демоны! Зато вид из глубин зачётный...» Тула, ул. Советская, 56-а.

«При полном параде!» Тула, ул. Кирова, 137.