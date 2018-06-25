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«Среднерусская возвышенность»: Ксения Георгиади

«Среднерусская возвышенность»: Ксения Георгиади

Ксения Георгиади — российская певица греческого происхождения. Заслуженная артистка Российской Федерации, неоднократный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года». Ксения объездила с концертами весь бывший Советский Союз, выступала во многих странах мира. Много лет эта невысокая хрупкая певица с красивым, сильным голосом занимает ведущие позиции на отечественном музыкальном Олимпе.

Наиболее известны такие исполняемые ею песни, как «Ищу тебя», «Уроки музыки», «Добрая столица», «Ожидание», «Наша любовь», «Я тебя не прощу», «Радоваться жизни» и др.

 
Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
12 августа 2018, воскресенье
15:00
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