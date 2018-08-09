В честь Дня физкультурника в парке им. Белоусова состоятся спортивные соревнования.

Фестиваль «Универсальный солдат — 2018» для мужчин и женщин пройдет под девизом «Подари себе подвиг!».

В программе — множество силовых упражнений: тяга бронеавтомобиля «Тигр», «тачка» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое. Для зрителей будут работать выставка оружия и полевая кухня.

Начало в 12.00 у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова со стороны ул. Ф. Энгельса.

Также в этот день состоится детский праздник «Время быть сильным». В программе — веселая эстафета и силовые упражнения. Победителей ждут кубки, медали и призы. Регистрация участников пройдёт с 9.30 до 11.00. Начало соревнований — в 12.00.

Вход на все мероприятия свободный.