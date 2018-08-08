12 августа на Площади Ленина впервые пройдет большой открытый музыкальный фестиваль тульских рэп-исполнителей.

Вас ждут острые рифмы и панчи, импровизации от самых ярких и интересных рэп-исполнителей: H1MARU, David White, Onesay, S.L.A, Mistaken, Killmeneeon, Sasha 3.14, Origami

Также на сцене выступят известные танцевальные коллективы Тулы: BM1, «НЕО», «Элевация»

Фестиваль пройдет в рамках программы проекта «Нескучный город»

Вход свободный.