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ТулаРэп

ТулаРэп

12 августа на Площади Ленина впервые пройдет большой открытый музыкальный фестиваль тульских рэп-исполнителей.

Вас ждут острые рифмы и панчи, импровизации от самых ярких и интересных рэп-исполнителей: H1MARU, David White, Onesay, S.L.A, Mistaken, Killmeneeon, Sasha 3.14, Origami

Также на сцене выступят известные танцевальные коллективы Тулы: BM1, «НЕО», «Элевация»

Фестиваль пройдет в рамках программы проекта «Нескучный город»

Вход свободный.

 

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
12 августа 2018, воскресенье
17:00
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